開電視樂小姐愚人節結婚："I said Yes"　英國讀法律回港兩度選美

有「開電視樂小姐」之稱的樂翊榆（Annalise）今日在IG宣布榮升人妻，分享一張兩手雙叠，並在無名指上戴住結婚戒指的相片，款式簡約沒有大大粒巨型鑽石，寫道：「I said Yes 🙂（我願意）」，不過未有公開另一半身份和樣貌，保持神秘感。之後她再IG Story上載一張床照，穿上白色貼身衫展現玲瓏浮凸身材，大派福利！

初代「東張女神」林詠淘留言祝賀，但由於今日是4月1日愚人節，亦有網民質疑真偽？樂翊榆未有補充回應。

樂翊榆喺愚人節宣布接受男友求婚。（IG＠lok_yickyu_official）

婚戒款色簡約。（IG＠lok_yickyu_official）

恭喜。（IG＠lok_yickyu_official）

初代「東張女神」林詠淘亦有留言祝賀，但由於今日是4月1日愚人節，有網民亦質疑真偽？（IG＠lok_yickyu_official）

樂翊榆不忘派福利！（IG＠lok_yickyu_official）

現年31歲的樂翊榆擁有高學歷，英國大學法律系畢業生，亦是化學博士K Kwong的契女。樂翊榆曾於2019年代表香港區參加第48屆《洲濟小姐 Miss Intercontinental》，獲網民讚為「翻版劉心悠」，去年再接再厲參選香港區《環球小姐》。2022年她參與HOY TV節目《Summer Girls 2022》而開始被人所熟識，之後主持《獨家旅行團》、《開運秘笈》、《深圳地圖1》和《深圳地圖2》等HOY TV節目，成為「開電視樂小姐」。早前樂翊榆於社交網中，忽然發表「機心女」論，被指寸爆李日朗前度、同為HOY TV主持的黃靜藍「有饀」閃嫁有米老公，及後她解釋是感慨自己感情生活而發表立場，不是撩事鬥非。

樂翊榆曾兩度返港參加選美。（IG＠lok_yickyu_official）

樂翊榆曾出po批「好多機心女」，疑暗示李日朗舊愛黃靜藍。（threads截圖）

樂翊榆是K Kwong嘅契女。（IG＠lok_yickyu_official）

樂翊榆係英國大學法律系畢業生。（IG＠lok_yickyu_official）

樂翊榆擁有美好身材。（IG＠lok_yickyu_official）