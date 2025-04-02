前一線小生雲南扮黎明人氣爆燈 多次錯失視帝寶座不做TVB親生仔
撰文：張寧兒
出版：更新：
57歲無綫（TVB）小生黃智賢早前宣布不再做TVB親生仔，由TVB經理人合約轉簽部頭演員約。黃智賢1989年加入TVB，於長篇電視劇《真情》，飾演容姨的養子、張慧儀之老公容向海（阿海）一角，深入民心，一度被視為主角。後因之後擔正的劇集收視平平，2000年一度離開TVB，2004年回巢，直至2011年憑《潛行狙擊》中飾演變節臥底「鄧國彬（辣薑）」一角，於《萬千星輝頒獎典禮2011》以大熱姿態奪得「最佳男配角」，再憑宮廷喜劇《食為奴》獲提名《萬千星輝頒獎典禮2014》「最佳男主角」，在時裝律政劇《四個女仔三個BAR》中再度擔任男主角演技備受肯定。可是之後多部劇集收視口碑一般，始終未能登上視帝寶座。
黃智賢近日現身雲南開業活動，演唱黎明的《我的親愛》。現場人山人海，黃智賢走入人群之中，大批觀眾興奮地舉機拍攝，並伸手與黃智賢握手，黃智賢亦畀面地狂握手打招呼，人氣超高！黃智賢歌喉不俗，狀態大勇，看來不再做TVB親生仔後發展不錯！
黃智賢於2018年投資逾百萬港元與任職醫生的陳國強（Aldous Chan）在中環開設醫學美容中心，近年主力打理護膚品品牌生意，生意越做越好的他早已不需要靠拍劇維生，更豪擲$895萬購入西貢獨立屋，現市值近千萬！
+6