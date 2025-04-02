一代性感女神洗盡鉛華變農婦　擔鋤頭耕田赤腳踩泥：期待收成

現年49歲的麥家琪當年以性感形象打開知名度，曾接拍三級片《偷窺無罪》、《野性任務》及《極樂酷刑》等，當中更有大膽全裸演出，令她成為「影壇性感尤物」之一。近年麥家琪已轉戰內地發展，除了積極拍片分享日常生活之外，亦有直播帶貨，日前她上載了一段短片，並寫道：「春耕，我來啦，香港人內地耕田，期待我第一塊田的收成。」麥家琪更一改過往艷麗形象，變成樸實農婦，親自落田體驗耕種，毫無明星架子！

麥家琪多年來都Keep得好好。（微博@麥家琪Teresa）

年輕時的麥家琪。（影片截圖）

青春。（影片截圖）

麥家琪曾作大量性感演出。（影片截圖）

《偷窺無罪》絕對是麥家琪的代表作之一。（網上圖片）

性感。（視覺中國）

麥家琪分享一日工作行程。（影片截圖）

積極拍片分享日常生活。（影片截圖）

片中所見，麥家琪從一間農舍中行出來，身穿白色T恤襯卡其色長褲的她，頭戴草帽，一身打扮十分樸素貼地，之後她擔起一把鋤頭去到田邊，並捲起褲腳，除低拖鞋，赤腳踩入泥田中。麥家琪認真地向當地農民學習「拋秧」的技巧，見她動作靈活，彎腰、拋擲、挪步，一連串動作一氣呵成，非常熟練，網民紛紛留言大讚她貼地：「香港演員接地氣，不錯」、「唔睇名仲以為係邊度嘅鄉下妹，你係得嘅」、「想不到明星也這麼吃苦耐勞」、「這哪像港姐，分明是經驗豐富的種田能手」！

打扮樸素。（影片截圖）

擔起一把鋤頭。（影片截圖）

去到田邊。（影片截圖）

捲起褲腳。（影片截圖）

落田。（影片截圖）

好多泥。（影片截圖）

赤腳踩入泥田。（影片截圖）

拋秧。（影片截圖）

拋秧。（影片截圖）

貼地。（影片截圖）

學拋秧。（影片截圖）

貼地。（影片截圖）

麥家琪曾在1993年參選港姐，但被視為大熱的她卻五強不入，決賽隔天更有裸照流出而轟動全城，進軍電影圈後曾拍過多部三級片。2006年麥家琪與大律師王國豪結婚，婚後育有兩子一女，她亦逐漸淡出幕前，過着少奶奶的生活。直至近年麥家琪復出幕前，更全面轉戰內地發展，經常登台演出，又揸車自駕遊，相當瀟灑！

麥家琪在2006與大律師王國豪結婚後便淡出娛樂圈。（微博@麥家琪Teresa）

麥家琪已經是三個小朋友的媽咪。（微博@麥家琪Teresa）

耕完田又挖筍。（影片截圖）

上山挖筍。（影片截圖）

上山挖筍。（影片截圖）

切。（影片截圖）

燒柴。（影片截圖）

開飯！（影片截圖）