魯振順向TVB高層要求公平對待 ：我都要交租同正常生活

TVB行政主席許濤早前召見一眾藝人。（資料圖片）

TVB早前公布業績，2024年下半年扭虧，錄得5300萬元溢利，主席許濤預計2025年可轉虧為盈，要達成目標，最緊要公司上下一心，上周四（27日）許濤召喚一眾藝人返公司，希望聽取意見。

據悉，當日有近百藝人都十分正能量，本來氣氛相當正能量及和諧，但有傳綠葉之一的魯振順對著主席許濤發表意見時甚為激動，指近年因不時cut show而收入大減，發言更長達十分鐘以上，不過許主席都專心聽取魯振順的訴求，而席間除了主席外，亦有電視廣播有限公司執行董事曾勵珍，助理總經理（藝員管理及發展）樂易玲，77工作室總監鍾澍佳，總經理曾志偉就不在場。

魯振順無論丑角、奸角自己都可應付，最重要有工開。(《笑傲江湖》劇照)

《香港01》向魯振順求證，他表示當日確有出席會議，亦有表達幾項訴求，而合約快將到期的他，近日與公司傾續約，魯振順說：「我希望得到公平同應有嘅對待，明白每間公司都會有艱難時刻，但我都要交租同有正常嘅生活，全職洗碗隨時仲多過我份糧。」魯振順說時略為勞氣，他提到自己曾被hold期拍劇，但一直未被安排入組，後來才得知因劇本改動，角色被刪走，變相檔期被hold但無工開。他又希望公司能珍惜員工，尤其是買少見少的「綠葉」，他說：「好話唔好聽，走下又一個，再唔珍惜真係無架啦。我見有時叫啲後生演員扮老人家，咁點解唔搵老人輩嘅去做呢？」

魯振順希望同公司齊上齊落。（資料圖片）

魯振順雖然怨氣甚重，但他心繫TVB，沒有離巢打算。「做生不如做熟，同埋你話我懶都係咁話，出去要重新建立好多嘢，我今年67歲，講真，你安排咩角色我都一定會做到同做好。」魯振順又指，幸好一直有積穀防饑，才未至於要兼職賺外快。「自從《中年好聲音》後，登台job都少好多，好在自己一直有積穀防饑，但我都要交租、養家，所以希望公司畀返應有嘅利益大家。」