梁超怡傳對阿Sa百億男友死纏爛打遭狠飛　搭私人飛機豪遊杜拜散心

蔡卓妍 (阿Sa) 與富三代「百億麻將館太子爺」石恆聰（Anthony）於2023年年8月驚爆已分手，當時有指是因為石恆聰與圈中一位C小姐愈來愈親密，致令阿Sa忍痛提出分手，狠心結束6年情。有傳這位C小姐就是2022年港姐季軍，有「翻版孫藝珍」之稱，現年26歲的梁超怡。雖然阿Sa公開表示分手並不是因為有第三者，但梁超怡戀石恆聰的傳聞依然甚囂塵上。今年2月就有消息指阿Sa與石恆聰在分手一年半後舊情復熾，兩人已成功復合。

梁超怡

梁超怡

梁超怡（葉志明攝）

阿Sa與百億男朋友石恆聰感情穩定。（視覺中國）

昨日有報道指石恆聰在與阿Sa分手後一直對阿Sa念念不忘，花了半年時間出招力追回阿Sa，最終阿Sa回心轉意，兩人轉地下情發展。而失戀的梁超怡為療情傷，即去外遊散心，與閨密和富豪好友一起乘搭私人飛機往杜拜豪華遊。梁超怡這次遊杜拜一周行程盡是豪飲豪食豪買，她更以VIP身份在當地狂掃名牌奢侈品，相當富貴，更有專人尾隨幫她拎戰利品，氣派非凡。

梁超怡同樣水著派福利，觀眾同網民大飽眼福喇！

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（圖01）梁超怡與廖慧儀水槍激戰。

梁超怡歐遊大解放。（IG@chiuyiileung）

梁超怡歐遊大解放。（IG@chiuyiileung）

報道又指梁超怡傳出戀上石恆聰半年期間看似生活無憂、不用工作，又在社交網分享自己的寫意人生、還有晒出名牌包包以及周遊列國，日子過得十分富泰。報道指石恆聰當初是貪新鮮與梁超怡一起，但不夠兩個月便覺得兩人不太適合，石恆聰覺得阿Sa無論性格、名氣與氣質都好過梁超怡，故與梁超怡分手。可是梁超怡卻對石恆聰死纏爛打，加上阿Sa與石恆聰已分手，梁超怡當時就彷如正印女友般高調陪住石恆聰，石恆聰朋友圈都知道她的存在。

2018年12月，阿Sa與石恆聰結伴出席鍾欣潼婚宴。（IG圖片）