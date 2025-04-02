百億富三代竟然搭地鐵出行極致貼地　粉絲偶遇合照互動揭真實人品

霍英東長子嫡孫霍啟剛與「跳水皇后」郭晶晶結婚至今踏入第13年，多年來一直十分恩愛，兩人育有1子2女，一家五口生活幸福愉快。雖然霍啟剛出身名門，家族身家估計至少300億港元，居於清水灣的3層樓高、價值1.6億獨立豪宅，擁有私人花園和泳池，而郭晶晶婚後過住豪門少奶奶的生活，但兩人卻從不追求奢華的物質享受，日子過得相當實在，因而被譽為「最樸實的豪門夫妻」。

郭晶晶與霍啟剛好恩愛。（YouTube影片截圖）

霍啟剛郭晶晶一家五口。(ig圖片)

以霍啟剛的家底當然不乏名車和司機，不過他日常出入竟然會搭地鐵，就如普遍市民一樣，令人大感意外。日前有網民於社交網分享了在地鐵車廂內偶遇霍啟剛的合照，以「猜猜我在香港遇到誰？」為標題，留言寫道：「走在香港的街頭，想過遇到各種港星，沒想到真的遇到了霍啟剛先生。激動的心，顫抖的手，說明來意後，之前榮幸在杭州亞運會見過，沒想到這里還能遇見～聊了幾句，還握了手，本人超級nice，超級隨和，超級親民，不敢相信這麽有名的人會這麽隨和～最後我想說『我好喜歡他的太太』。」

此帖一出引起不少網民熱議，激讚霍啟剛夠貼地，博主在評論區補充說：「本人真的很帥，很陽光，很友好，鄰家大哥哥的感覺！」

霍啟剛在地鐵被偶遇。(小紅書)