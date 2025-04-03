靚聲大灣仔為流量搏到盡挑戰惡臭菜式食到面青　網民嘆：搵食艱難

現年53歲梁漢文（Edmond）近年主力內地發展，憑真人騷《披荊斬棘的哥哥》人氣急升，並與張智霖、陳小春、謝天華、林曉峰等組成「大灣仔哥哥」吸金，商演、節目接不停。而除了演藝事業，梁漢文亦積極經營社交平台，拍片與網民互動保持人氣外，又會化身美食KOL帶粉絲四圍覓食，近日他更挑戰極限，試食惡臭食物，結果臭到面青，究竟是吃什麼呢？

現年53歲梁漢文（Edmond）近年主力內地發展，之前出席情人節音樂會。（小紅書圖片）

在內地人氣急升。（微博圖片）

同一班「大灣仔哥哥」齊齊吸金。（微博圖片）

梁漢文還當上KOL，四圍推介美食。（小紅書截圖）

內地KOL競爭激烈，雖說藝人有「明星光環」加持，但拍片都要花些「心思」才能突圍。日前梁漢文就帶隊品嘗杭州菜，叫了一枱菜式包括：西湖醋魚、東坡燜肉、蝦肉小籠等，起初大快朵頤，但到尾聲時竟挑戰一道「地獄級」臭菜。一聞到味道，梁漢文已瞬間面青，但仍用手夾住鼻子「頂硬上」，可惜僅吃一口就投降，甚至想嘔，更慘遭工作人員禁止喝水東西，令他非常痛苦。果然為流量豁出去！

梁漢文近日帶大家去食杭州菜。（小紅書截圖）

梁漢文叫了一枱菜式。（小紅書截圖）

大快朵頤。（小紅書截圖）

而這道這麼臭的菜其實叫「蒸雙臭」，是臭豆腐加臭莧菜梗，有網民表示如果能接受的就會覺得超級好吃，但確實是很臭，很多外地人會吃不慣；有人則笑言：「杭州廚房，食咗先講」、「吃最後那道，仿佛看到美女廚房的他」，也有網民見到梁漢文明知自己受不到仍「頂硬上」，慨嘆：「真係搵食艱難。」其實早年梁漢文曾因試食出事要入院，當時他患上胃炎，並驗出胃內有幽門螺旋菌。梁漢文受訪時苦笑說應該是做《美女廚房》出事，因醫生指他應吃了不乾淨的食物，幸休息了兩、三星期已康復了。

梁漢文挑戰「地獄菜式」。（小紅書截圖）

一聞到味道，梁漢文已瞬間面青，但仍用手夾住鼻子「頂硬上」。（小紅書截圖）

梁漢文食到面青想嘔。（小紅書截圖）