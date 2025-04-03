68歲不老男神髮量驚人全烏黑不科學　被質疑「假髮族」三字回應

脫髮是不少中年男女的煩腦問題，近年不少藝人為出鏡好看，索性戴假髮或髮片示人，以不同的造型拍劇為觀眾帶來新鮮感，TVB兩大視帝陳豪和譚俊彥就被封「假髮孖寶」。68歲的「不老男神」呂良偉最近被質疑同是「假髮族」，日前在抖音拍片澄清自己是純天然，在鏡頭前「狂摷」頭髮，1分鐘片段全程陰陰嘴笑表現自信一面。

初出道嘅呂良偉拍《上海灘》同依家差唔多樣。（電視截圖）

呂良偉和太太楊小娟都保養得好好。（網上圖片）

陳豪和譚俊彥拍《企業強人》，曾被封「假髮孖寶」。（電視截圖）

呂良偉是出名的靚佬，入行近半世紀，仍能保持型英帥外貌。日前他拍片分享網民的留言截圖，有不少人質疑他一直戴假髮，留言：「沒白髮、沒駝背、沒有將軍肚、臉上甚至沒有一絲皺紋，這不科學啊」、「70歲了還沒有白頭髮，真的是奇蹟」、「這頭髮該不會是假髮吧？」對於種種質疑，呂良偉回應說：「很好笑」！

呂良偉戴住LV cap帽。（抖音@呂良偉）

好多人都問呂良偉點抗衰老，係咪戴假髮？（抖音@呂良偉）

呂良偉將LV cap帽除掉，展現烏黑頭髮，又刻意將頭髮摷亂，髮線完好沒有後移，他全程用國語笑着說：「很多人經常問我，我是不是戴假髮，我覺得這個問題很好笑，你們看我這是假髮嗎？」他透露自己喜歡吃黑芝麻、黑豆、黑木耳、黑枸杞，還有堅果類食類，認為有助補腎，他說：「我覺得這些東西可能對我們的氣血啊、對我們的腎特別好。」

即除帽。（抖音@呂良偉）

狂摷頭髮。（抖音@呂良偉）

髮量驚人。（抖音@呂良偉）

髮量驚人。（抖音@呂良偉）

然後，呂良偉再教大家每朝做一件事，或更有效保持髮量，他說：「我每天起來的時候，我喜歡用10隻手指搓熱它，然後就抹臉，之後再來一下梳頭髮，這樣梳大概1-2分鐘便可以。搓~搓~搓~到頭髮發熱很舒服。」呂良偉一臉自信，再在鏡頭前輕力扯兼狂摷頭髮，力證純天然，最後笑住舉起兩隻手指公讚好。

保烏黑髮食啲乜？（抖音@呂良偉）

呂良偉仲有分享護髮心得。（抖音@呂良偉）

每朝都咁按摩塊面。（抖音@呂良偉）