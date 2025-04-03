華姐冠軍宵夜豪食魚子醬被指似發福版劉穎鏇　曾因一事遭認定拜金

現年46歲的廖碧兒 (Bernice) 2000年參選溫哥華華裔小姐勇奪冠軍，2001年參選國際華裔小姐亦奪冠，美貌備受公認。她當選後便加入無綫，演出過《皆大歡喜》、《談情說案》、《律政新人王》等經典劇集。廖碧兒曾與陳豪有過一段情，有傳二人分手是因為她嫌棄男方無錢，因而被認定是拜金女。2011年廖碧兒離巢淡出幕前，遠赴法國讀書之餘，又考獲品酒師牌經營紅酒生意，並豪擲千萬於法國購買酒莊，她釀的酒去年更登上了藝術展的舞台。

廖碧兒與陳豪有過一段情。

廖碧兒從事紅酒生意。

雖然廖碧自早已淡出幕前，但她間中都會更新社交網同大家分享近況。日前，廖碧兒發布了一段短片，並留言寫道：「忙碌完一天，夜宵吃魚子醬，包裝方便又可愛的魚子醬，忙碌完一天，這個夜宵怎能拒絕」。片中廖碧兒說：「今日好辛苦好長啊，所以我要獎勵自己，係多謝我啲sponsor獎勵我，我要表演畀你地睇我食魚子醬，好味好味cheers」。廖碧兒拿出兩盒魚子醬出來品嚐，吃得相當滋味，一臉滿足。不過有不少網民就留言指廖碧兒中年發福肥到認不出：「宵夜吃難消化的東西，有點尷尬。」、「肥肥了。差點不知道你是誰」、「開始幸福肥」，亦有網民指廖碧兒撞樣劉穎鏇與霍汶希。

廖碧兒食魚子醬做宵夜。(小紅書)

廖碧兒食魚子醬做宵夜。(小紅書)

廖碧兒食魚子醬做宵夜。(小紅書)

廖碧兒食魚子醬做宵夜。(小紅書)

廖碧兒食魚子醬做宵夜。(小紅書)