高學歷港姐季軍生圖被指身形暴脹甲組腳　返母校中大演講狀況大勇

現年36歲的前港姐季軍朱千雪（Tracy）近年淡出幕前，並正式轉行成執業大律師，去年5月誕下一子，正式榮升人母。日前朱千雪現身Art Basel（巴塞爾藝術展），有網民在現場偶遇她，並在社交平台分享生圖，但就有網民指朱千雪身形暴脹，驚現肚腩仔同「甲組腳」，掀起熱議！不過朱千雪日前在IG曬出返母校中文大學演講的照片，可見她明艷照人，狀態大勇！

朱千雪（Tracy）近年淡出幕前，並正式轉行成執業大律師。（IG@tracytschu）

去年5月誕下一子，正式榮升人母。（IG@tracytschu）

朱千雪去年挺巨肚出席麥明詩與盛勁為的婚禮。（IG@tracytschu）

老公全程陪伴左右。（IG@tracytschu）

朱千雪一邊湊仔一邊開工。（IG@tracytschu）

朱千雪一邊湊仔一邊開工。（IG@tracytschu）

產後圓潤了不少。（IG@tracytschu）

朱千雪現身Art Basel（巴塞爾藝術展）。（IG@tracytschu）

睇展覽。（IG@tracytschu）

有網民分享朱千雪的生圖。（小紅書圖片）

朱千雪寫道：「Ending March as a keynote speaker at CUHK's annual event. 🎤 Always an honour to be able to share my stories and give gratitude to those that gave me a chance on different paths so that I can have the stories to tell. 🙏 ✨」她表示很榮幸能夠跟大家分享故事，並感謝一路上給她機會的人。相中所見，朱千雪身穿藍色西裝褸，一身造型優雅大方又不失專業，不少網民都留言大讚她美貌與智慧並重，不愧是港姐典範！

朱千雪返母校中文大學演講。（IG@tracytschu）

朱千雪上台演講。（IG@tracytschu）

靚！（IG@tracytschu）

開工照。（IG@tracytschu）

靚媽！（IG@tracytschu）

靚媽！（IG@tracytschu）

其實朱千雪自2022年起兼任香港大學專業進修學院講師，曾有港大法律系學生分享短期實習的經歷，原來朱千雪還成為實習大律師的師父，更獲徒弟仔大讚是學習的榜樣！去年朱千雪更重返母校香港中文大學，兼任新聞與傳播學院的選修科目「公共關係專題」講師，大受學生歡迎！

朱千雪成為實習大律師的師父。（小紅書圖片）

朱千雪相當專業。（小紅書圖片）

有學生在社交平台曬出與朱千雪的合照。（小紅書圖片）

並發文感謝老師。（小紅書圖片）

朱千雪重返母校香港中文大學，兼任新聞與傳播學院的選修科目「公共關係專題」講師。（小紅書圖片）

朱千雪上堂時一臉嚴肅，非常認真。（小紅書圖片）