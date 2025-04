高學歷港姐季軍生圖被指身形暴脹甲組腳　返母校中大演講狀況大勇

現年36歲的前港姐季軍朱千雪(Tracy)近年淡出幕前,並正式轉行成執業大律師,去年5月誕下一子,正式榮升人母。日前朱千雪現身Art Basel(巴塞爾藝術展),有網民在現場偶遇她,並在社交平台分享生圖,但就有網民指朱千雪身形暴脹,驚現肚腩仔同「甲組腳」,掀起熱議!不過朱千雪日前在IG曬出返母校中文大學演講的照片,可見她明艷照人,狀態大勇!

朱千雪寫道:「Ending March as a keynote speaker at CUHK's annual event. 🎤 Always an honour to be able to share my stories and give gratitude to those that gave me a chance on different paths so that I can have the stories to tell. 🙏 ✨」她表示很榮幸能夠跟大家分享故事,並感謝一路上給她機會的人。相中所見,朱千雪身穿藍色西裝褸,一身造型優雅大方又不失專業,不少網民都留言大讚她美貌與智慧並重,不愧是港姐典範!

其實朱千雪自2022年起兼任香港大學專業進修學院講師,曾有港大法律系學生分享短期實習的經歷,原來朱千雪還成為實習大律師的師父,更獲徒弟仔大讚是學習的榜樣!去年朱千雪更重返母校香港中文大學,兼任新聞與傳播學院的選修科目「公共關係專題」講師,大受學生歡迎!

