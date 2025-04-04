TVB入行16年演員被安排入「藝員進修班」　網民寸爆：奀星攝時間

黃浩霆現時是無綫（TVB）演員，比較出名是曾在兒童節目《Hands Up》入面做浩霆哥哥，在劇集方面大多是跑龍套，現在播放的《奪命提示》也有份演出，不過只是飾演助手一角。最近他在社交平台出post，指自己被安排加入公司發起為期三日的《藝員進修班》，他說：「喺依個影視寒冬期，能夠仲有機會進修、同一班藝員同事一齊重新聚焦演戲，我覺得好珍貴。無論有冇通告，我都二話不說報名」。

黃浩霆講解《藝員進修班》。（網上圖片）

不過有網民在其post下留言，惡言相向指：「比你呢啲奀星去攝下時間姐。其實你連更奀星都唔係，只係無知名度的臨記」，不過黃浩霆夠EQ，只回覆了一句：「有得攝好過冇得攝」。

被網民寸奀星攝時間。（網上圖片）

黃浩霆加入演藝圈已經第16個年頭，在2009年參加商台選秀節目《十人巷》入行，其後得以參加森美小儀歌劇團，之後參加HKTV第一期藝員訓練班，在港視拍過不少劇集，港視不獲發牌後自己做埋自己經理人，除了接廣告外，更轉往內地發展。

黃浩霆在內地拍過兩套劇集。（IG@hoting852）

黃浩霆早幾年在內地發展，其實也算順利，除了拍下兩套劇集，也有出演不少綜藝節目，在張栢芝主持的內地節目《女神的選擇》中陪栢芝入廚煮餸，他也坦承搵錢不少。但黃浩霆選擇重新返回香港，加入TVB訓練班，他曾接受訪問時表示：「內地人工都真係多好多，並且工作嘅機會都比香港多，如果有機會長做，可以快啲令家人早啲退休，但始終香港係自己既根，廣東話係母語，想拍多啲港劇比香港觀眾睇，希望有一定成績才諗會唔會有機會去其他國家發展。」

黃浩霆在張栢芝主持的內地節目《女神的選擇》中陪栢芝入廚煮餸。（IG@hoting852）