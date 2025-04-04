過億闊太結婚16年突然宣布離婚？　開心到跳舞難掩興奮

1996年港姐季軍袁彩雲自2009年與飲食商人江銘峯（Anthony Kong）結婚後，正式移居加拿大，兩人育有一女Alycia，而袁彩雲就淡出幕前做全職媽媽，專心相夫教女，並不時在IG分享日常生活，但日前她突然拍片宣布離婚，消息令人震驚！

Keep得好！（IG@colourcloud）

袁彩雲好Fit！（IG@colourcloud）

一家三口幸福美滿。（IG@colourcloud）

袁彩雲同囡囡。（影片截圖）

袁彩雲同囡囡。（影片截圖）

49歲依然Keep得好。（影片截圖）

49歲依然Keep得好。（影片截圖）

突然拍片宣布離婚。（影片截圖）

袁彩雲在浴室內拍片，更一臉嚴肅地宣布：「I’m divorced.（我離婚了）」，但之後她即大變臉，甚至開心到手舞足蹈，不過原來她只是宣布「Bathroom divorced」，即兩夫妻分開使用浴室。袁彩雲指因男士長期坐在馬桶上「霸佔」浴室，但女士又需要空間可以打理頭髮和敷面膜，所以她就決定「Bathroom divorce」：「Because sometimes, the secret to a happy marriage is separate bathrooms. Who else needs their own space to keep the love alive? 😂（因為有時候，幸福婚姻的秘訣就是單獨的浴室。還有誰需要自己的空間來維持愛情？）」

一臉嚴肅。（影片截圖）

大變臉！（影片截圖）

好開心。（影片截圖）

原來她只是宣布「Bathroom divorced」，即兩夫妻分開使用浴室。（影片截圖）

開心到手舞足蹈。（影片截圖）

開心到手舞足蹈。（影片截圖）

難掩興奮。（影片截圖）

難掩興奮。（影片截圖）

狂跳舞。（影片截圖）

狂跳舞。（影片截圖）

對此，不少網民都表示認同，認為夫妻分開使用洗手間可以減少矛盾，甚至可能拯救婚姻！亦有人笑言被袁彩雲嚇親，誤以為她真的宣布離婚，但原來只是愚人節玩笑。袁彩雲與老公Anthony在朋友介紹下相識，她曾在接受訪問時透露當年獲TVB安排出席在溫哥華舉行的大型節目，工作結束後，眾人到Anthony的餐廳食飯，亦是她第一次見到對方，雙方感覺都不錯。之後兩人開始約會，更展開異地戀，直至2009年在溫哥華秘密註冊結婚，同年於香港舉行婚禮。據知Anthony在加拿大經營7間餐廳，身家過億，婚後袁彩雲隨老公定居溫哥華，並在2013年誕下囡囡Alycia，一家三口幸福美滿。

袁彩雲與老公Anthony在朋友介紹下認識，兩人在2009年結婚，婚後定居溫哥華。（微博@袁彩雲）

為囡囡慶祝生日。（IG@colourcloud）

去年年中袁彩雲難得返港。（Facebook@袁彩雲FionaYuen）

老公同囡囡都有同行。（Facebook@袁彩雲FionaYuen）

袁彩雲大曬Hermès手袋。（IG截圖）

貴氣十足。（IG@colourcloud）

袁彩雲不時在家中拍片，意外令豪宅曝光。（影片截圖）

大屋樓底極高，空間感十足，盡顯氣派！（影片截圖）

至少有三層。（影片截圖）

樓底極高。（影片截圖）

陽台。（IG@colourcloud）

舒適。（IG@colourcloud）