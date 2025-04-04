過億闊太結婚16年突然宣布離婚？ 開心到跳舞難掩興奮
撰文：董欣琪
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1996年港姐季軍袁彩雲自2009年與飲食商人江銘峯（Anthony Kong）結婚後，正式移居加拿大，兩人育有一女Alycia，而袁彩雲就淡出幕前做全職媽媽，專心相夫教女，並不時在IG分享日常生活，但日前她突然拍片宣布離婚，消息令人震驚！
袁彩雲在浴室內拍片，更一臉嚴肅地宣布：「I’m divorced.（我離婚了）」，但之後她即大變臉，甚至開心到手舞足蹈，不過原來她只是宣布「Bathroom divorced」，即兩夫妻分開使用浴室。袁彩雲指因男士長期坐在馬桶上「霸佔」浴室，但女士又需要空間可以打理頭髮和敷面膜，所以她就決定「Bathroom divorce」：「Because sometimes, the secret to a happy marriage is separate bathrooms. Who else needs their own space to keep the love alive? 😂（因為有時候，幸福婚姻的秘訣就是單獨的浴室。還有誰需要自己的空間來維持愛情？）」
對此，不少網民都表示認同，認為夫妻分開使用洗手間可以減少矛盾，甚至可能拯救婚姻！亦有人笑言被袁彩雲嚇親，誤以為她真的宣布離婚，但原來只是愚人節玩笑。袁彩雲與老公Anthony在朋友介紹下相識，她曾在接受訪問時透露當年獲TVB安排出席在溫哥華舉行的大型節目，工作結束後，眾人到Anthony的餐廳食飯，亦是她第一次見到對方，雙方感覺都不錯。之後兩人開始約會，更展開異地戀，直至2009年在溫哥華秘密註冊結婚，同年於香港舉行婚禮。據知Anthony在加拿大經營7間餐廳，身家過億，婚後袁彩雲隨老公定居溫哥華，並在2013年誕下囡囡Alycia，一家三口幸福美滿。
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