過億闊太結婚16年突然宣布離婚？　開心到跳舞難掩興奮

1996年港姐季軍袁彩雲自2009年與飲食商人江銘峯(Anthony Kong)結婚後,正式移居加拿大,兩人育有一女Alycia,而袁彩雲就淡出幕前做全職媽媽,專心相夫教女,並不時在IG分享日常生活,但日前她突然拍片宣布離婚,消息令人震驚!

Keep得好!(IG@colourcloud)

袁彩雲好Fit!(IG@colourcloud)

一家三口幸福美滿。(IG@colourcloud)

袁彩雲同囡囡。(影片截圖)

49歲依然Keep得好。(影片截圖)

突然拍片宣布離婚。(影片截圖)

袁彩雲在浴室內拍片,更一臉嚴肅地宣布:「I’m divorced.(我離婚了)」,但之後她即大變臉,甚至開心到手舞足蹈,不過原來她只是宣布「Bathroom divorced」,即兩夫妻分開使用浴室。袁彩雲指因男士長期坐在馬桶上「霸佔」浴室,但女士又需要空間可以打理頭髮和敷面膜,所以她就決定「Bathroom divorce」:「Because sometimes, the secret to a happy marriage is separate bathrooms. Who else needs their own space to keep the love alive? 😂(因為有時候,幸福婚姻的秘訣就是單獨的浴室。還有誰需要自己的空間來維持愛情?)」

一臉嚴肅。(影片截圖)

好開心。(影片截圖)

原來她只是宣布「Bathroom divorced」,即兩夫妻分開使用浴室。(影片截圖)

開心到手舞足蹈。(影片截圖)

難掩興奮。(影片截圖)

狂跳舞。(影片截圖)

對此,不少網民都表示認同,認為夫妻分開使用洗手間可以減少矛盾,甚至可能拯救婚姻!亦有人笑言被袁彩雲嚇親,誤以為她真的宣布離婚,但原來只是愚人節玩笑。袁彩雲與老公Anthony在朋友介紹下相識,她曾在接受訪問時透露當年獲TVB安排出席在溫哥華舉行的大型節目,工作結束後,眾人到Anthony的餐廳食飯,亦是她第一次見到對方,雙方感覺都不錯。之後兩人開始約會,更展開異地戀,直至2009年在溫哥華秘密註冊結婚,同年於香港舉行婚禮。據知Anthony在加拿大經營7間餐廳,身家過億,婚後袁彩雲隨老公定居溫哥華,並在2013年誕下囡囡Alycia,一家三口幸福美滿。

袁彩雲與老公Anthony在朋友介紹下認識,兩人在2009年結婚,婚後定居溫哥華。(微博@袁彩雲)

為囡囡慶祝生日。(IG@colourcloud)

去年年中袁彩雲難得返港。(Facebook@袁彩雲FionaYuen)

老公同囡囡都有同行。(Facebook@袁彩雲FionaYuen)

袁彩雲大曬Hermès手袋。(IG截圖)

貴氣十足。(IG@colourcloud)

袁彩雲不時在家中拍片,意外令豪宅曝光。(影片截圖)

大屋樓底極高,空間感十足,盡顯氣派!(影片截圖)

至少有三層。(影片截圖)

樓底極高。(影片截圖)

陽台。(IG@colourcloud)

舒適。(IG@colourcloud)