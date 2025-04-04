蘇永康笑指呢幾年大家都睇《中年》　譚耀文被問是否回巢6字回應

TVB新節目昨日（3日）舉行《聲秀》「香港招募 率先啟動」記者會，呼籲一班16-30歲有心追夢的青年參加，發掘有潛質的樂壇新星。今次分別邀講了三個不同年代的歌唱比賽的參加者到場，分別有《新秀歌唱大賽》、《超級巨聲》、《聲夢傳奇》的蘇永康、譚耀文、劉浩龍、胡鴻鈞、吳業坤、谷婭溦、冼靖峰、何晉樂、張馳豪、黃洛妍、李茵彤、江廷慧、侯雋熙、彭家賢、陳昊廷出席分享心路歷程。

今次分別邀講了三個不同年代的歌唱比賽的參加者到場，分別有《新秀歌唱大賽》、《超級巨聲》、《聲夢傳奇》的蘇永康、譚耀文、劉浩龍、胡鴻鈞、吳業坤、谷婭溦、冼靖峰、何晉樂、張馳豪、黃洛妍、李茵彤、江廷慧、侯雋熙、彭家賢、陳昊廷。（葉志明 攝）

今次分別邀講了三個不同年代的歌唱比賽的參加者到場，分別有《新秀歌唱大賽》、《超級巨聲》、《聲夢傳奇》的蘇永康、譚耀文、劉浩龍、胡鴻鈞、吳業坤、谷婭溦、冼靖峰、何晉樂、張馳豪、黃洛妍、李茵彤、江廷慧、侯雋熙、彭家賢、陳昊廷。（葉志明 攝）

今次分別邀講了三個不同年代的歌唱比賽的參加者到場，分別有《新秀歌唱大賽》、《超級巨聲》、《聲夢傳奇》的蘇永康、譚耀文、劉浩龍、胡鴻鈞、吳業坤、谷婭溦、冼靖峰、何晉樂、張馳豪、黃洛妍、李茵彤、江廷慧、侯雋熙、彭家賢、陳昊廷。（葉志明 攝）

蘇永康及譚耀文接受《香港01》訪問時被問到今次回來有什麼幫忙，蘇永康即笑指：「我真係唔知自己幫得乜？呢幾年有好多唔同類型嘅歌唱比賽，但似乎呢幾年大家睇中年嘅聲音比較多啲！咁樂壇咩年紀都應該有㗎嘛！」他指自己可以賦予他們一班年輕的追夢者一些經驗，憑自己多年的經驗令一班年輕人走的路不用過於迂迴，可以更快到達目的地。而之前一直有做《超級巨聲》、《聲夢傳奇》評審的蘇永康被問到今次會否想做導師教授他們時，他以爸爸的心態看就覺得是兩方面一齊成長：「其實你自己教學都成長，你自己學到好多嘢，即係大家一齊去探討。」

蘇永康即笑指呢幾年大家睇中年嘅聲音比較多。（葉志明 攝）

被問到是否會做導師幫助他們時，譚耀文指「要完咗記者會開會先知」，到時才知道自己負責的崗位。譚耀文近年都頻頻回TVB工作，之前在慈善節目亮相，更拍攝TVB劇集《正義女神》，被問到是否「回巢」，他即笑謂：「算係回咗㗎啦！其實依家都好Open㗎個世界。」