冼靖峰唔怕畀《聲秀》參加者分薄工作　悟出真理：唔係你就唔係你

冼靖峰昨日（3日）出席TVB新節目《聲秀》「香港招募 率先啟動」記者會，呼籲一班16-30歲有心追夢的青年參加，發掘有潛質的樂壇新星。更分別邀了三個不同年代的歌唱比賽的參加者到場，分別有：《新秀歌唱大賽》、《超級巨聲》、《聲夢傳奇》來出席分享心路歷程。

冼靖峰昨日出席TVB新節目《聲秀》「香港招募 率先啟動」記者會。（葉志明 攝）

冼靖峰接受《香港01》訪問時表示在節目中負責的崗位暫時未確認，但就可以跟新人分享自己的經歷，亦會推薦身邊的朋友參加：「因為其實身邊都有好多朋友好鐘意表演，咁亦都系每一位我都覺得都有talent，我都諗返每當其時佢哋都有啲人想參加《聲夢》。」但他們因為各種因素最後沒有參加，所以今次希望一班嘅參賽者可以有一個好的表演機會。

冼靖峰表示在節目中負責的崗位暫時未確認，但就可以跟新人分享自己的經歷，亦會推薦身邊的朋友參加。（葉志明 攝）

但冼靖峰被問到怕不怕《聲秀》的參加者選出後會分薄了自己的工作量時，他就覺得不會：「因為我越嚟越覺得入咗行之後，我覺得工作呢樣嘢係你就係你，唔係你就唔係你。呢樣嘢如果唔係你，即係代表個天覺得唔適合你。」他笑指不需要想太多，是誰搶了工作，只需要做好及強化自己。

冼靖峰唔怕畀《聲秀》參加者分薄工作。（葉志明 攝）

冼靖峰最近忙於拍攝綜藝節目《香港原味道》，他表示在節目中有不少的得著，更笑指自己「學識咗自己搞曬化妝同埋set頭」。冼靖峰表示因為這幾年都依賴化妝師及髮型師幫他處理造型，但因為今次拍攝要一大清早五點多就開始準備拍攝，所以就立下心腸自己去學。

冼靖峰最近忙於拍攝綜藝節目《香港原味道》。（葉志明 攝）

冼靖峰表示拍攝這個節目去了很多地方，他對於「豬場」的印象最深刻，除了很臭外，還發生了一件事：「我記得我有一日去豬場嗰日，我凍到係郁唔到隻手指！攞唔到電話咁樣，咁所以都真係幾痛苦，但係好有意義呢個節目。（除咗學識咗自己化妝外，最大得著係咩？）最大嘅得著就係我每食一樣嘢，其實我都冇諗過原來背後相關呢個行業嘅人係咁辛苦。」他學懂了後面的「匠人精神」。