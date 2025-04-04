「創作才女」白安首度挑戰唱韓文歌　玩轉經典曲目帶來全新感受

「創作才女」白安ANN日前受邀參與演出「高雄櫻花季」，這是她第二度在站上高雄櫻花季，能再與高雄的歌迷們見面她感到十分開心。今年是白安轉變許多的一年，這次演出也特別化身「DJ白安」帶來多首重新編排的音樂，更首度挑戰韓文歌曲，帶來耳目一新的演出。

白安登高雄櫻花季線唱多首經典歌曲掀大合唱。（照片提供：寬寬整合行銷）

白安登場帶來一連串以電子曲風做全新詮釋的《不聽》、《我只想在乎我在乎的》及新歌《我把你留在去年》等，白安說：「今天的演出跟以往不太一樣，我特別重新編了這些歌曲，想邀請大家一起進入我的音樂。」白安在台上大展身手操作電子樂器，結合現場氣氛帶來不同的節奏與聲調，全新的氛圍與層次展現與過往不同的演出，除了讓觀眾驚喜看見不一樣的白安，也讓大家沉浸在白安的電子音樂世界。

白安化身DJ 現場表演電子樂器展現新樣貌。（照片提供：寬寬整合行銷）

除了音樂風格的改編，白安還突破自我，首度挑戰演唱全韓文歌曲《I Believe》，白安分享：「這首歌來自我小時候超愛的一部電影《我的野蠻女友》，這也是我第一次嘗試這種類型的歌！」白安為了完美詮釋演唱，她特別和會韓文的朋友一字一句練習歌詞，白安用溫柔細膩的嗓音，帶領大家回到那個青澀又美好的時代。這次的挑戰，不僅讓粉絲驚艷，也讓她自己感受到前所未有的音樂可能性。

白安首次擔任服務生 職場小白獲新收穫。（照片提供：好看娛樂）

白安最近也做了全新的挑戰與嘗試，參加人生第一個實境節目《嗨！營業中》成為第五季的固定夥伴，與姚元浩、莎莎、郭泓志、包偉銘一起在花蓮經營一間綠色餐廳。上週節目首集播出，白安緊張說道：「我第一份工作、也是唯一做過的職業就是歌手！」這次白安成為剛入職的「職場小白」，第一次擔任外場服務生替客人上菜、介紹佳餚，許多難關讓她擔心自己無法駕馭，但透過她的用心學習與細心對待，最終獲得學長姐替她打上90分的高分及鼓勵，讓她對自己更加有信心。這次節目讓她體驗到完全不同的世界，也學會了許多新技能，白安開心向粉絲推薦：「《嗨！營業中》已經上線了，這是我第一次體驗團體生活，裡面有我打工的畫面，真的超好笑超有趣！」從音樂的創新改編到韓文歌曲的勇敢挑戰，再到實境節目的全新體驗，白安一次次突破自我、帶來驚喜；她也預告今年夏天即將推出全新專輯，全新的白安即將與大家見面。