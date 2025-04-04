吳文忻為嫲嫲慶祝99歲生日　第四期癌症不放棄：要共存

50歲吳文忻Natalie（現名吳忻熹）去年8月自揭三年前確診乳癌，不幸復發更擴散至淋巴腺，早前她因心肺積水入院，檢查後乳癌惡化至四期，癌細胞擴散到尾龍骨。佐她一直勇敢對抗病魔，近日打起精神為嫲嫲慶祝99歲生日。



吳文忻苦撐抗癌憶留院半月 插鼻喉面色蒼白拍片：真係好辛苦

吳文忻Natalie（現名吳忻熹）打起精神為嫲嫲慶祝99歲生日。（IG：@nat_ng_nat）

吳文忻日前曾到泰國進行「免疫細胞治療」，腫瘤一度縮小、癌指數亦下降，昔近日發現乳癌由第三期惡化至四期，癌細胞擴散到尾龍骨。但她依然沒有放棄，繼續以正面的心態抗癌。吳文忻上載頭貼頭合照留言：「我嫲嫲99歲生日了！我細個佢好鍾意咬我手臂，細個覺得做乜無端端咬我，當時嫲嫲話咬我即係錫我！但是我細個聽完百思不得其解！現在我明白了，因為現在我也很喜歡，好想咬我兩個女兒呢！😜🥰嫲嫲，生日快乐！身体健康！🥰😘😘😍🎂#99歲#99歲生日快樂」

自公開病情後，吳文忻一直在社交網分享進展，外界認為四期癌症是末期，她不認同：「我嘅角度唔係末期，我覺得自己仲係有得醫，可以好返。心態好緊要，千祈唔好畀醫生一啲說話打沉你。之前入院，有個醫生巡房時同我講︰『吳小姐，你都要諗定，到時有咩事嘅話，幫唔幫你插喉？』佢要知道我意願。嗰下聽完，突然感到係咪距離死亡好近，俾醫生一番說話搞到忐忑，當然我亦好明白，呢個係好現實問題，醫生做法係啱。不過我覺得，就算呢度醫生搞唔掂，唔等於其他唔得，所以千祈唔好被打沉，盡力就夠。」

由3年前發現癌細胞至今，吳文忻心態有大轉變：「之前啲人成日講，同癌細胞打仗，我hashtag都係『阿nat去打仗』，其實打仗都唔係幾好，會兩敗俱傷，我用化療打都係，殺佢之餘亦殺埋我好細胞，我而家會同癌細胞傾偈。我曾經上一啲課堂，知道細胞都有意識，所以會同自己講，以後會對你好啲，會愛你多啲，你乖啦！快啲變返正常細胞，或者快啲走，否則冇辦法之下，就要用毒藥毒死(化療)你喇！我不斷同佢傾，其實都可能係一種好好嘅自我治療，你唔係同佢抗衡，而係共存，心態唔同，感覺都唔同。」