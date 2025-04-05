陳煒夫婦風騷遊法國　醫生老公個樣愈來愈攰相映成趣

「煒哥」陳煒與醫生丈夫陳國強2022年在半島酒店舉行盛大婚禮後，一直非常恩愛，近日拍拖到法國度假，早已是公認凍齡美魔女的煒哥婚後愈見女人味滿瀉，相反老公則顯得愈來愈攰，相映成趣。



陳煒2022年9月26日與醫生老公結婚。

陳煒結婚一周年與老公到泰國旅行。（IG：@alicechanwai）

煒哥容光煥發，保養得宜，係中女嘅典範。（IG：@alicechanwai）

陳煒完全唔似實際年齡！（IG：@alicechanwai）

婚後陳煒與醫生丈夫陳國強經常結伴出席不同公開場合及圈中聚會，有影皆雙，十分恩愛。近日兩人拍拖到法國度假，在南法吹海風欣賞靚景，陳醫生為太太打卡影靚相技術大大提升，陳煒皮膚白滑帶點紅潤，完全不似已半百之齡，老公陳國強卻一面倦容，加上一對熊貓眼顯得更加憔悴，似長期睡眠不足，看來煒哥要趁旅行好好幫老公保養一下。

陳煒與老公不時放閃。（IG@alicechanwai）

陳國強婚後經常被指好殘。（IG@alicechanwai）

陳煒與老公到法國旅行。（IG@alicechanwai）

陳煒與老公到法國旅行。（IG@alicechanwai）

陳煒與老公到法國旅行。（IG@alicechanwai）

陳煒與老公到法國旅行。（IG@alicechanwai）

陳煒與老公到法國旅行。（IG@alicechanwai）

陳煒與老公到法國旅行。（IG@alicechanwai）