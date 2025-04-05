TVB力捧小生進軍內地忽然升呢做男主角　演皇帝仲有替身：好爽

現年30歲的TVB小生林正峰近年備受力捧，不但憑台慶劇《新聞女王》中飾演暖男「王偉」一角而人氣急升，更成功開拓內地市場。雖然林正峰曾自爆入行後要打5份工幫補家計，平時生活亦十分節儉，但近日他就苦盡甘來，獲邀到內地橫店拍攝古裝劇《宛妃傳》，更升呢做男主角！

林正峰近年備受力捧。

憑台慶劇《新聞女王》中飾演暖男「王偉」一角而人氣急升。（IG@niklas_lamcf）

獲邀到內地橫店拍攝古裝劇《宛妃傳》。（IG@niklas_lamcf）

演皇帝。（IG@niklas_lamcf）

男女主角。（IG@niklas_lamcf）

左擁右抱！（IG@niklas_lamcf）

有艷福！（IG@niklas_lamcf）

感情戲。（IG@niklas_lamcf）

近日林正峰拍片分享首次到橫店拍劇的經歷，今次他要挑戰全普通話對白，雖然他講普通話已十分流利，但他自認發音仍不夠標準，所以事前都做足功課，在劇本上寫滿密密麻麻的拼音，希望可以提升。而林正峰在劇中就飾演皇帝，身穿龍袍的他氣勢十足，他亦笑言：「這種體驗真的好爽！」他更大讚拍攝場地佈景非常宏偉，服裝亦有心思，令他大開眼界：「古裝戲其實有很多禮儀啊，你的行為、狀態、儀容、用詞等等，其實都有一定的規格，學到很多東西。」原來林正峰今次不但升呢做男主角，更有替身，讓他有更多有時間休息，一班工作人員更大讚：「林正峰老師真帥！」待遇十分好！

首次到橫店拍劇。（影片截圖）

做足功課。（影片截圖）

在劇本上寫滿密密麻麻的拼音。（影片截圖）

勁！（影片截圖）

在劇中飾演皇帝。（影片截圖）

在劇中飾演皇帝。（影片截圖）

在劇中飾演皇帝。（影片截圖）

戲服。（影片截圖）

爽！（影片截圖）

仲有替身。（影片截圖）

仲有替身。（影片截圖）

好大。（影片截圖）

好大。（影片截圖）

好大。（影片截圖）

煞科！（影片截圖）

早前林正峰曾拍片分享慳錢生活，1蚊1隻蛋做早餐、中午到快餐店開餐，又曾被目擊到街市買4蚊一包的菜心，大呻「生活好難！」不過今次去到橫店，林正峰就發現當地的房租十分低：「這裏的房租真的驚艷我，原來月租是400塊也有，1000多塊也有，如果是1600塊已經是住在小區了，配套也挺好的，然後兩千多的話就已經是一個好大的房子，兩千塊在香港你根本租不到任何的房子，別說租房了，香港停車費都要2500了。如果真的橫店有很多戲拍的話，我可以住上幾年，因為會覺得這裏的房租真的很吸引我來這裏拍戲。」

曾拍片分享慳錢生活。（影片截圖）

1蚊1隻蛋做早餐。（影片截圖）

中午到快餐店開餐。（小紅書）

林正峰被目擊返工！

街市買菜。

買菜心。

月租只要400。（影片截圖）