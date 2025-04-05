男偶像演技大爆發奪單日票房冠軍　網民睇好遲早攞影帝：非常好

現年33歲的張藝興（Lay)近年在戲劇表演上獲得不俗成績，演技受到肯定，被譽為是全能藝人。然而，其主演的電影《不說話的愛》近日正式上映，獲得好評，單日票房目前超過1300萬人民幣，成為單日票房冠軍電影，而其演技更獲得北京電影學院表演系副教授的認可，網民們都有讚無彈。

張藝興主演的電影《不說話的愛》成為單日票房冠軍。（微博圖片）

在電影中張藝興完全拋開偶像形象，全程素顏演出且蓬頭垢面，飾演一位聾人爸爸角色。而為了貼近角色，他更親自跟手語老師學習手語，就連空檔期間都不忘認真學習練習，好讓角色的真實度呈現在觀眾眼前。當然單憑外表塑造是不足夠的，所以在演技上他亦展現出層次分明，特別有一場法庭的戲份，他為了保護女兒而為他人頂罪，從一開始展現出沒精打彩的眼神空白，及後突然聽到女兒在聽眾席發出的聲音，頓時表情立即轉變，因擔心女兒而情緒激動，雙眼瞪大口裡發出嗚咽聲音，力竭聲嘶地跪下來向法官認罪，向後回望女兒時雙眼通紅流淚且流着鼻涕，展現出絕望跟無力感，將父親的「保護慾」演得淋漓盡致，畫面感動人心。

張藝興演技受到肯定。（微博圖片）

張藝興為了角色親自學習手語。（微博圖片）

對於張藝興的表演，北京電影學院表演系副教授王春子在接受電影頻道訪問時，就表明一開始知道這個角色由張藝興出演時是有一點擔心的：「我覺得這個角色的難度，特別的大，你譬如說他的手語，這一個工作你要把它變成你生活中主要的溝通的這麼一個方式，其實不容易的。但是我知道劇組他們其實很放心，我還說為啥，因為他的狀態非常的好，每天他會跟着手語指導一直練到後半夜，還有一個難點，跟兒童演員搭戲最難的地方就是，你除了要做對手搭戲的準備，同時你還要引導她，而且孩子演戲她其實就是一個「真」字，面對一個「真」字的時候，所有的技巧就都沒有用了，他在這部戲裡面，他很多的戲都是跟兒童演員在搭，而且我覺得兩個人配合得還是不錯的。」

演技細膩。（微博圖片）

張藝興克制且細膩的演繹方式打動了不少人，副教授王春子亦被電影感動到哭了好幾次：「看完這個電影，我覺得超出了我對劇本那個期間的預期，我也幾次落淚，整個的字幕全部出完，大家都還捨不得走，就沉浸在這裡邊，久久地出不來。」從一位偶像到演員，再到演技備受認可絕不簡單，而張藝興做到了，有網民更激讚他是次完全展示了影帝級演技，大家紛紛留言表示：「表演恰到好處」、「值得不看」、「演技真的是實力派」等，相信他早晚總會贏得影帝的殊榮。

電影感動許多網民。（微博圖片）

北京電影學院表演系副教授王春子認可張藝興演技。（微博圖片）