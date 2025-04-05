魯振順怒斥TVB「山頭文化」　批高層只會紙上談兵：炒一個救十個

魯振順日前與TVB主席許濤見面時，表達長達10分鐘以上的訴求，指自己希望可以得到公平及應有的對待，但曾志偉日前接受訪問時，就以「冇一個藝人可以做到老」回應，並指電視台政策就是如此。

魯振順十分討厭公司的山頭文化。

對公司有情有義亦有怨氣的魯振順，接受「小鴻吹水站」YouTube頻道訪問時，直指公司應慳唔慳，並指「如果慳，幕後紙上談兵嗰啲幾百萬一年，減！叫佢落嚟睇，去現場受下個氣氛、一個製作點做，唔係講講講。」魯振順又指幕後並不鼓勵藝人創造角色，只需跟着做就可以，他認為這是在固步自封：「減佢一個可以救幾廿個人，有啲坐喺度真係白費，你當的恃老賣老都係咁講，你再咁樣落去，啲香港電視台嘅本質同味道都無晒，而家好在仲有合拍劇，仲有啲味道。再咁固步自封，8點、9點都係嗰幾個人，嗰幾個仲叻，喺化妝間呻『好辛苦』好多人話TVB唔夠人用，好多人坐喺度唔用，因為山頭文化，我唔係你嘅人我唔用。」

魯振順仍在與公司傾續約，未知YT訪問出街後，會否有影響。

魯振順直斥山頭文化令有交流的有人不停爆騷、做到死，但同時亦有人因無工開要不停還騷，認為高層應該要平衡一下：「你唔好同我講啲角色唔啱做，大佬，我撈咁耐，我話『你就唔啱做 ，你返屋企』有咩理由唔啱？係你畀唔畀我做，你畀你啲人去嘗試，點解唔畀我試？因為我唔係你嘅人？」魯振順又指大老闆唔會檢討，如今蝕錢也是「抵死」。

總經理曾志偉接受傳媒訪問時表示其實整個行業都不景氣，不止是藝人的工作少，而是整個行業都少了工作。（資訊圖片）

訪問中，魯振順認為自己仍有價值，只是公司並不珍惜。「我哋唔會多口講嘢，我係默默耕耘嘅人，但點解默默耕耘都講咁多嘢，咁（公司）檢討下啦， 上面嗰啲咁高人工，炒咗佢啦，炒一個救十個㗎啦。」其實魯振順早前接受《香港01》訪問時，亦多次提到「炒一個救十個」，但後因擔心影響續約，故提議不要在文中提及，但如今在YouTube頻道暢所欲言，看來是無所畏懼了。