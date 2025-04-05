黃智雯演舞台劇被一事難到要閉關修練　對於閨密姚子羚拍拖竟咁答

黃智雯今日與好姊妹胡定欣以大使身份一起為國際培幼會慈善跑活動擔任嘉賓，並會跑3km，齊齊為慈善出力。黃智雯與胡定欣在接受訪問時表示：「我啲筋都鬆晒，同埋今日唔止係我自己一個跑，仲有fans同埋屋企人、閨密一齊跑。」並透露她們組成了一隊從未公演過的舞蹈團。胡定欣指黃智雯最近也有於社交網分享跳舞片，黃智雯說：「因為其實跳舞都係我自己生活一部分嚟既，不過有時有多一個人同我一齊練就會開心啲既。」她與胡定欣私下排了一段舞，但是未公開過的。

黃智雯參加慈善跑。(梁碧玲攝)

黃智雯參加慈善跑。(梁碧玲攝)

問到黃智雯最近忙些什麼，她說：「最近都係忙緊舞台劇既重演排練，所以自己都要閉關，因為今次要面對一個好大既挑戰，就係好大量既台詞啦，亦都係比較難處理，每一次排練舞台劇我都覺係好似修練既，即係對自己既一個練習同要求，所以最近都係比較忙啲。同埋希望可以keep住鍛練身體，到時喺舞台上展現自己最好既狀態啦。」

黃智雯與胡定欣齊齊為慈善出力。(梁碧玲攝)

黃智雯與胡定欣齊齊為慈善出力。(梁碧玲攝)

近日她們的閨密姚子羚被影到與徐少強和雪梨的兒子，現年42歲的星二代徐偉棟在將軍奧的酒樓飲茶撐枱腳後，再一起返回姚子羚的香閨，令這段姊弟戀曝光。問到可有關心閨密姚子羚最近是否拍拖了，胡定欣即笑言：「我轉頭打電話去問下佢。」並叫黃智雯也打電話去問問，黃智雯就表示：「佢唔係要忙住放阿通 (姚子羚愛犬通叔) 咩？」胡定欣便指不如問下阿通，黃智雯附和說：「係喎，阿通應該知好多秘密既。」