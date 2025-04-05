一蚊JOE游莨維爆食足4年軟飯　TVB續約人工被減半：做洗碗都搵到

憑參加2006年《一擲千金》一喊成名入行的「一蚊JOE」游莨維，最近宣佈離開服務18年的TVB外闖，加入「脫無者」大軍。游莨維接受雷霆881商業一台《星光背後》專訪，憶述18年前懵懂入行以來的笑與淚，除首爆疫後續約人工已被減半心淡離巢的主因外，並談及曾主持《東張西望》多次惹火的事件。此外，與太太結婚11年育有一對仔女的游莨維更自爆，遇疫情4年皆靠「食軟飯」度過，他愧對太太說：「多謝老婆，過往四年都食軟飯，係我唔啱！決定唔再續都係因為覺得辛苦太太。」節目中，游莨維更自爆離巢前，已鋪定後路考獲保險、地產、保安及地盤四大牌照。



一蚊joe游莨維宣布離開TVB。（IG：@1masterjoe）

一蚊joe游莨維效力TVB已18年。（IG：@1masterjoe）

一蚊joe游莨維在2016年入行。（IG：@1masterjoe）

「一蚊JOE」游莨維最近宣佈離開服務18年的TVB外闖，加入「脫無者」大軍。游莨維接受雷霆881商業一台《星光背後》專訪

現已開始從重拾入行前保險工作的游莨維自揭，去年初已約滿服務18年的TVB，轉簽邵氏一年來機會欠奉，到公司再跟他談續約時，更令他感到迷茫：「繼續留低見唔到自己嘅未來同位置，就決定take個break。」節目中，他首次披露22年公司跟他傾續約時，已開出薪水減半的條件。

一蚊joe游莨維首次披露22年公司跟他傾續約時，已開出薪水減半的條件。（IG：@1masterjoe）

一蚊joe游莨維首次披露22年公司跟他傾續約時，已開出薪水減半的條件。（IG：@1masterjoe）

游莨維無奈指：「我真係無同人講過，係減一半，22年已傾續約，見佢開呢個銀碼，我係反問自己對公司係咪沒有價值呢？呢個銀碼，我可能做洗碗、保安？都搵得返！我唔係貶低洗碗，但如果我唔爆騷，只有底薪，就覺得自己價值唔應該咁under appreciated啩?加上自己生咗兩個小朋友，我自己都生活唔到，去到2023年積儲見底，如果再簽3年，將來點算，就決定出去闖吓。」

一蚊joe游莨維薪水減半，感謝太太背後支持。（IG：@1masterjoe）

18年電視生涯做主持為主，游莨維的代表作除了兒童節目《問問Master Joe》外，就是做了16年外景採訪惹起多次爭議的《東張西望》。對於常被按排採訪突發新聞，他否認是「啃豬頭骨」，他說：「我唔介意，做得突發就預咗日曬雨淋。」他更豁達道：「有時候去書展市民要排隊但我哋唔使喎，都叫享受呢個位。」回憶2013年「葵涌貨櫃碼頭罷工」事件，他說：「當時我地只被安排訪問碼頭管理層，我都好奇怪點解無採訪工人果一方？係咪應該訪問晒兩邊？就出了個 post『身在曹營心在漢』，公司當時都要平息返風波，唱反調就混淆視聽。如果當時企同一條船，風口就唔喺我度。」

一蚊joe游莨維薪水減半難以維持生活故選擇外闖。（IG：@1masterjoe）

一蚊joe游莨維薪水減半難以維持生活故選擇外闖。（IG：@1masterjoe）

一蚊joe游莨維薪水減半難以維持生活故選擇外闖。（IG：@1masterjoe）

至於最惹火的一次2022年採訪中環槍擊案，他與團隊因被港聞記者不禮貌對待而出post 提及曾採訪馬尼拉人質慘劇，之後他立即成為全城炮轟對像，最後急刪貼文道歉，對此游莨維再度認錯：「呢單嘢我真係處理不當！最唔啱係『恃老賣老』」他更坦言主持《東張》以來受盡冷言冷語，「做《東張》聽得最多係節目『兩不像』，娛樂不是娛樂，新聞唔係新聞，你仲話自己係新聞人？畀人插係抵死！」

「一蚊Joe」的游莨維，6月10日忽然在社交網爆SEED炮轟港聞記者，不久後又刪帖文。（IG：@tvbmasterjoe）

「一蚊Joe」游莨維發文回應衝動爆SEED一事。（游莨維 FACEBOOK）

「一蚊Joe」游莨維發文回應衝動爆SEED一事。（游莨維 FACEBOOK）

入行18年，游莨維亦因主持宴會司議認識任職投資銀行的圈外太太Clara，二人2014年婚後，分別育有一對7歲及4歲的子女。游莨維對於太太誕第一胎期間，曾於公司平台直播產房經歷惹來批評，他認衰說：「當時公司直播平台launch，喺度諗係咪要有啲noise，結果就畀人話譁眾取寵，想講聲唔好意思，太太本身都唔贊成。」被問及高薪厚職的太太怎支持事業不穩定的他，他笑稱：「佢穩定嘛！要多謝老婆，過往四年都食軟飯，係我唔啱！ 燈油火蠟個啲我搞掂，但有啲大數都係要靠老婆，其實作為男人係好痛苦，點解決定唔再續約，都係因為覺得辛苦太太。太太都話，最擔心都係男人唔肯做嘢啫，我自問都係肯做的人。」為了養活一家四口，游莨維相信馬死落地行。​

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