前TVB視帝唔介意做學員重新出發　渴望打開內地知名度拓寬戲路

曾奪兩屆TVB視帝的王浩信在2023年選擇離巢，與TVB結束17年賓主關係，積極將重心轉移內地發展，並在去年正式簽約加盟內地娛樂公司。然而，現專注內地發展當作重新起步的他，最近亦不介意放下視帝身份走去參加綜藝節目《無限超越班3》做學員，坦誠想透過節目獲得內地觀眾的認可，同時亦想拓寬自己的戲路。

王浩信演技早備受肯定。（微博圖片）

至今入行有逾20年的王浩信，拍過多部影視作品，代表作有《反黑路人甲》、《踩過界》、《刑偵日記》等，演技早備受肯定，在2017年及2020年兩度奪得視帝獎項。所以，在是次節目《無限超越班3》中，他是屬於演員履歷較為資深的其中一位，不介意與其他新人平起平坐做學員一起表演，接受其他導師們的批評及指點。

王浩信想透過節目獲得內地觀眾的認可。（微博圖片）

當然，王浩信參與該節目錄製，有不少網民都覺得他是自降身價。但對於他來說只是希望透過節目能獲得內地觀眾認可：「可以讓更多的觀眾看到我們的演技，認可我們的表演。這種被承認的感覺，就是我做演員的追求。說實話，觀眾只會記住你拿獎的角色，但是你們知道我也演過豪門爭產，警匪槍戰，也演了10年了。我想拓寬我的戲路，繼續塑造更多有血有肉也能打動人心的角色，讓內地的觀眾也認識到我。」

王浩信亦想拓寬自己的戲路。（《無限超越班3》微博圖片）

王浩信想塑造更多有血有肉能打動人心的角色。（微博圖片）

渴望加速內地知名度的他，其實亦不介意降級出演配角，在早前推出的劇集《黃雀》中，他就飾演一位好色眼科醫生，演技流暢自然，將Playboy的特性演得淋漓盡致，受到不少網民給予好評。