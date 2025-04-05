「十億駙馬」清明節連推兩首歌　爆老父患柏金遜只能臥牀擘大對眼

歌手布志綸（Alan）的爸爸在今年初因病入院，昨日（4日）是清明節及兒童節，布志綸連推兩首與生死有關的歌曲《要遲少少》及《喂起身！》，並在社交平台透露爸爸的最新情況。

布志綸在清明節及兒童節連推兩首新歌。

歌曲與生死有關。

布志綸將兩首歌帶給爸爸聽。

布志綸寫道：「兒童節，剛剛去完醫院探望布爸特意俾我兩首新歌佢聽，好開心，佢聽完都有反應🥹我自言自語，同佢講我今年想講嘅故事籌備咗好一段時間，我同佢講，你個仔一直以來都冇放棄過去做音樂，一直堅持著，因為柏金遜，雖然他只可以擘大對眼，塞滿氧氣吸管的面孔，擘大個口一個窿。但係佢都嗌咗一下，然後我同佢講，得㗎啦，布媽布妹同埋我都搞得掂㗎啦唔使擔心，過兩日我做完嘢，遲少少返嚟再探你！好似同緊一個小朋友講嘢咁，諗起Netflix嗰套After Life。祝大家兒童節快樂👦🏻」。不少網民留言叫布爸爸「加油」！

布志綸分享童年照。（ig@mralan229）

布志綸的爸爸近年身體狀況麻麻。（ig@mralan229）

布爸今年初入院。（ig@mralan229）

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現年45歲的布志綸曾是樂隊Mr.的主音，2017年開始以個人身份獨立發展，並先後為無綫歌唱選秀節目《聲夢傳奇2》導師、及《中年好聲音3》客席評判。布志綸於2014年跟拍拖4年兼家族坐擁十億身家的香港玩具廠商會會長陳明耀女兒陳雪瑩（Sally）結婚，被冠以「十億駙馬」稱號。布志綸曾在節目中表示曾介意被人標籤，跟太太結婚時，婚宴使費全由自己包辦，豪花百萬積蓄在酒店筵開32席宴請親友。布志綸強調自己與太太財政獨立，而太太也不靠外家庇蔭。

前Mr.樂隊成員布志綸（Alan）在2014年與香港玩具廠商會會長陳明耀女兒陳雪瑩（Sally）結婚，由於太太家境優越，令Alan被外界封為「十億駙馬」。（視覺中國）

布志綸早前做《中年好聲音3》客席評判。（資料圖片）