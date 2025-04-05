TVB小生老婆自爆生嘢做手術令人擔憂　去年8月曾入院產後持續高燒

現年37歲的梁諾妍（Inez）與洪永城在2021年結婚，婚後育有大女「Sir Face」洪靖嵐（Amber）及細女「Sir Nose」Beryl，三年抱兩，一家四口幸福美滿。而一向是運動健將的梁諾妍產後亦極速修身，回復Fit爆身材，她更不時在IG分享湊女日常及健康生活。不過今日（5日）梁諾妍突然上載了一張身處醫院的照片，並透露剛完成了一個手術，令人擔憂。

梁諾妍（Inez）與洪永城在2021年結婚。（IG@inez_leong）

放閃！（IG@inez_leong）

一家四口幸福美滿。（IG@inez_leong）

一家四口幸福美滿。（IG@inez_leong）

一家四口幸福美滿。（IG@inez_leong）

梁諾妍寫道：「失蹤咗2日，又入咗廠，同上年一樣，又生咗粒嘢，又做咗個手術，又要開始日日洗傷口生涯。休息咗2日已經好好多了，只係又要抖抖冇得咁快跑返步。呢2日嘅我好弱雞，又發燒又低血壓，不過休息好呢2日已經精神返好多了，今日有重要事情要做，我準備好啦！」

入院做手術。（IG截圖）

好Fit。（IG@inez_leong）

好Fit。（IG@inez_leong）

好Fit。（IG@inez_leong）

運動健將！（IG@inez_leong）

雖然梁諾妍未有透露詳情，但其實她去年8月亦曾入院，當時她在IG限時動態上載了一張在醫院吊鹽水的照片，並表示：「做咗個小手術，可能要休成個星期先可以跑返步。」幸好康復情況理想，她亦很快重返跑道。不過梁諾妍產後曾因持續發高燒而入院，原來患上乳腺炎，她透露可能是因為隔太耐泵奶所致，直言右胸又脹又腫又紅，又發高燒，若情況太嚴重恐要用針抽膿或做手術開乳頭放膿，她直言「個胸都痛到唔識形容」，並寄語媽媽們最好親餵母乳，餵完再泵清：「泵都唔好過4-5個鐘，真係會好易塞，定時要按摩，吃都要吃得清淡啲」。

去年8月亦曾入院。（IG截圖）

產後持續發高燒。（IG截圖）

原來患上乳腺炎。（IG截圖）

溫馨。（IG@inez_leong）

溫馨。（IG@inez_leong）