甜美人妻懶理被指似「父女戀」繼續放閃　44歲生日收花自覺被寵壞

4月1日是陳茵媺（Aimee）的44歲生日，雖然老公陳豪最近忙於拍攝TVB新劇《俠醫》，但仍不忘為老婆送上驚喜，送花送蛋糕，更難得是抽出一小時返屋企一家人慶祝，甜到入心。

陳茵媺生日快樂！（ig@aimeechan_official）

陳豪拍劇都抽1個鐘時間返屋企陪老婆。（ig@aimeechan_official）

頭髮亂了依然咁靚。（ig@aimeechan_official）

真係好少女。（ig@aimeechan_official）

陳茵媺今日（5日）在IG分享慶祝生日的相片，陳豪和三子女齊齊圍住她錫一啖，蛋糕雖小，但心意滿分。陳茵媺收到五大束鮮花，被花海包圍住笑得開懷。陳茵媺以英文寫道：「3月31日在家簡單慶祝了生日，很高興老公可以抽出一小時回來切蛋糕，感覺像被寵壞了。」另外正日生日，陳茵媺就跟好姊妹戚黛黛、朱凱婷跟友人慶祝，她指雖然未能跟老公一起過生日，但幸好身邊有一班好友相伴，令她覺得生活中充滿愛及歡笑！

正日生日老公要開工，Aimee就同好朋友一齊慶祝。（ig@aimeechan_official）

好開心。（ig@aimeechan_official）

朱凱婷同戚黛黛一齊同Aimee慶祝44歲生日。（ig@aimeechan_official）

53歲的陳豪與44歲的陳茵媺於2013年結婚，婚後育有兩子一女，2014年陳茵媺以全職照顧小朋友及家庭為由宣布暫時淡出娛樂圈，主力做陳豪背後的女人照顧家庭。陳茵媺一直過住少奶奶的生活，早前被網民指二人似「父女戀」，陳豪亦有大方回應：「其實我係正常嘅，只不過老婆實在keep得太天仙，年紀愈大，keep得仲好，令到我同佢好似有啲距離，我都要努力吓！」他又透露稍後會與老婆二人世界旅行補祝。

結婚多年都咁恩愛。（ig@aimeechan_official）

陳茵媺與老公陳豪放閃。（ig@aimeechan_official）

陳茵媺keep得太好，有網民覺得佢同陳豪似「父女戀」。（ig@aimeechan_official）