香港舞者黃雋移英後參加《全英一叮》　用繩索凌空翻騰技驚四座

英國長壽真人騷《全英一叮》(Britain's Got Talent)播出近20年,吸引不少有能之士參加,日前播出最新一季,其中一位參加者是移英港人黃雋(Jimmy Wong),他在舞台上表演用繩索凌空翻騰技術,技驚四座!他在自我介紹時自豪表示:「我來自香港。」引起香港網民熱議。

黃雋移英後第二次參加《全英一叮》。(影片截圖)

好大隻。(影片截圖)

黃雋於2023年移民英國,現為倫敦馬戲《COME ALIVE!》駐團表演者。去年黃雋獲《全英一叮》監製邀請參賽,雖然未能晉級,事後他亦在IG發表感言︰「Grateful for this opportunity and everyone who has supported me along the way, 感謝這個機會以及一路以來支持我的所有人。」今年再接再厲,黃雋在舞台上半裸上身騷出結實肌肉,運用兩條繩索在半空做出多項高難度動作,其中他單憑手帶倒吊在空中,台下的外國觀眾看後站起來鼓勵,評判亦一致讚賞,讓他有機會晉級。

黃雋現為馬戲團成員。(影片截圖)

用繩索倒吊兼凌空翻騰,技驚四座。(影片截圖)



多種高難度動作。(影片截圖)

現年39歲的黃雋2008年畢業於香港城市大學語言學系,及後發展舞蹈事業,曾參與香港藝術節及迪士尼樂園演出;黃雋亦有涉足演藝界,曾於G.E.M鄧紫棋及張學友等天王天后的演唱會上做舞者。疫情期間因表演工作大減,於是他轉為鑽研雜技,並到加拿大集訓,將舞蹈融入高空特技,看似輕而易舉,但其實下了很多苦功,並不時將表演片段上載到社交平台。

黃雋曾於G.E.M鄧紫棋及張學友的演唱會上做舞者。(ig@jwochun)





疫情期間因表演工作大減,於是他轉為鑽研雜技,並到加拿大集訓。(ig@jwochun)



黃雋於2023年移民英國,現為馬戲團表演者。(ig@jwochun)



