香港舞者黃雋移英後參加《全英一叮》　用繩索凌空翻騰技驚四座

英國長壽真人騷《全英一叮》（Britain's Got Talent）播出近20年，吸引不少有能之士參加，日前播出最新一季，其中一位參加者是移英港人黃雋（Jimmy Wong），他在舞台上表演用繩索凌空翻騰技術，技驚四座！他在自我介紹時自豪表示：「我來自香港。」引起香港網民熱議。

黃雋移英後第二次參加《全英一叮》。（影片截圖）

好大隻。（影片截圖）

黃雋於2023年移民英國，現為倫敦馬戲《COME ALIVE！》駐團表演者。去年黃雋獲《全英一叮》監製邀請參賽，雖然未能晉級，事後他亦在IG發表感言︰「Grateful for this opportunity and everyone who has supported me along the way, 感謝這個機會以及一路以來支持我的所有人。」今年再接再厲，黃雋在舞台上半裸上身騷出結實肌肉，運用兩條繩索在半空做出多項高難度動作，其中他單憑手帶倒吊在空中，台下的外國觀眾看後站起來鼓勵，評判亦一致讚賞，讓他有機會晉級。

黃雋現為馬戲團成員。（影片截圖）

用繩索倒吊兼凌空翻騰，技驚四座。（影片截圖）

用繩索倒吊兼凌空翻騰，技驚四座。（影片截圖）

多種高難度動作。（影片截圖）

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現年39歲的黃雋2008年畢業於香港城市大學語言學系，及後發展舞蹈事業，曾參與香港藝術節及迪士尼樂園演出；黃雋亦有涉足演藝界，曾於G.E.M鄧紫棋及張學友等天王天后的演唱會上做舞者。疫情期間因表演工作大減，於是他轉為鑽研雜技，並到加拿大集訓，將舞蹈融入高空特技，看似輕而易舉，但其實下了很多苦功，並不時將表演片段上載到社交平台。

黃雋曾於G.E.M鄧紫棋及張學友的演唱會上做舞者。（ig@jwochun）

現年39歲的黃雋2008年畢業於香港城市大學語言學系，及後發展舞蹈事業。（ig@jwochun）

現年39歲的黃雋2008年畢業於香港城市大學語言學系，及後發展舞蹈事業。（ig@jwochun）

疫情期間因表演工作大減，於是他轉為鑽研雜技，並到加拿大集訓。（ig@jwochun）

疫情期間因表演工作大減，於是他轉為鑽研雜技，並到加拿大集訓。（ig@jwochun）

黃雋於2023年移民英國，現為馬戲團表演者。（ig@jwochun）

黃雋於2023年移民英國，現為馬戲團表演者。（ig@jwochun）

黃雋於2023年移民英國，現為馬戲團表演者。（ig@jwochun）