前TVB小花嫁富貴老公3年一索得男　揭曉性別充滿儀式感興奮互嘴

32歲的前TVB小花陳詩欣（Eunice）年前與圈外有米男友陳爾正（Joshua）結婚，婚後成為人人羨慕的富貴少奶奶。陳詩欣在情人節公布懷孕喜訊，今日（6日）是他們的紀念日，開心透露腹中BB性別，一索得男，恭喜！

陳詩欣在今年情人節宣布喜訊，就是分享她終於懷孕成功。（IG@eunicechanszeyan）

陳詩欣情人節宣佈經歷三年成功懷孕。（IG@eunicechanszeyan）

陳詩欣和老公Joshua拍了一段短片，兩夫妻前面放了一個佈滿忌簾的心型蛋糕，各自拿起一隻香檳酒杯，倒轉蓋上蛋糕內層，拿起後便看到裏面有藍色的蛋糕，充滿儀式感。原來陳詩欣為了保持神秘感，一開始只讓閨密鄧穎堯（Yoyo）知道BB性別，並由對方安排蛋糕，而陳詩欣和老公一開始是合上眼睛，Joshua難掩緊張心情說：「好驚呀」，得知是男生，即情深吻了太太一下，之後二人再互錫，既甜蜜又溫馨。

二人公布BB性別充滿儀式感。（IG@eunicechanszeyan）

一開始連佢哋都唔知，要合埋雙眼。（IG@eunicechanszeyan）

趁今天是我們的纪念日，跟大家揭曉Baby L is a …Boy!!!!!💙💙💙💙爸媽期待你的來臨，特別鳴謝Yoyo契媽，佢係第一個知道性別的，然後為我們準備呢個蛋糕❤️‍🔥 陳詩欣寫道

得知係男仔勁開心。（IG@eunicechanszeyan）

老公忍唔住錫咗老婆一啖。（IG@eunicechanszeyan）

老婆又錫番老公一啖。（IG@eunicechanszeyan）

互嘴。（IG@eunicechanszeyan）

模特兒好友Yoyo係最先得知陳詩欣BB性別。（IG@yoyoyotang）

陳詩欣憑節目《3日2夜》及《學是學非》成名，吸引一班觀眾支持。陳詩欣2021年婚後淡出娛樂圈，但仍不時更新社交平台，早前她透露陀B得來不易，兩夫婦要經過3年努力才能成功，寫道：「這是一趟經歷了三年的旅程，從2021年結婚後，都採取順其自然，嘗試了一年後，開始認真用排卵紙去嘗試，但都係失敗，驗孕棒似乎永遠都係一條線，在2023年，我們兩個基本上已經做了所有檢查，依然都係搵唔到原因，我哋決定尋求醫學上的幫助，換來嘅都是一次失敗，這次的失敗令到我們已經喺谷底，基本上沒有重來的勇氣，我們一起改變心態一起針灸、一起做運動，多謝陳生這一年容許我放任地去旅行，2024年尾，我覺得自己已經有心理準備重來這一切，而今次我們最珍貴的禮物終於來了，這一切真的得來不易，我們好珍惜亦都非常期待你的到來。」

現年32歲的前TVB小花陳詩欣（Eunice）憑節目《3日2夜》及《學是學非》成名。（IG@eunicechanszeyan）

三年來試咗好多方法懷孕。（IG@eunicechanszeyan）