《超級街頭霸王》四大天王合體失敗　王晶爆黎明因呢個理由拒演

王晶主持YouTube頻道節目《王晶笑看江湖》，講多年來在香港娛樂圈的所見所聞，或一些鮮為人知的故事。最新一集就講到香港娛樂圈的「四大天王」劉德華、黎明、張學友、郭富城，更大爆電影《超級街頭霸王》4缺1的原因。

《超級街頭霸王》真係經典。（劇照）

王晶首先談到「四大天王」的由來，表示郭富城雖然是最遲出道的一位，卻不是年紀最輕的，談及當年他因為身高原因，所以在TVB做了很長時間的舞蹈員（dancers），後來拍了不少劇集做「人哋細佬，徒弟」後，因一個廣告而開始走紅。後來，劉德華、黎明、張學友、郭富城就被傳媒封為「四大天王」。

當年劉德華、黎明、張學友、郭富城就被傳媒封為「四大天王」。（視覺中國）

王晶爆點解黎明冇拍《超級街頭霸王》。（YouTube截圖）

王晶大讚郭富城。（YouTube截圖）

王晶也提到，他出品過一套電影《超級街頭霸王》，本來傾向找四大天王出演。「前一年黎明客串咗我嘅《城市獵人》都幾好關係，出咗唔係好多場，但係都好出彩。我諗住咁老友都可以叫佢一齊嚟，但係真係唔得。佢個經理人阿Joe，當時係我好好嘅朋友，都係唔得。」王晶女兒王海榛Ada（前名王子涵Dada）問道：「係劇本定人物唔得？」

《超級街頭霸王》戲份由任達華接替。（劇照）

王晶就解釋：「佢就係唔想四大天王擺埋一齊。」隨後才找任達華頂上。結果就變成了劉德華和張學友出演。王晶也表示，當年郭富城也願意出演，但又因為另一原因而沒有成事。「但係佢當時係TVB約，佢只肯嚟客串三日，咁我都拍到一頭一尾，然後加咗鄭伊健。主戲都係張衛健、劉德華同張學友三個人身上。」王晶表示，這部戲之後對郭富城有更深了解，他直言覺得郭富城十分容易相處。

《超級街頭霸王》，郭富城。（截圖）

《超級街頭霸王》，張學友。（截圖）