王祖藍餅印妹妹出嫁滿身金器　曾獲哥哥豪送近千萬物業方便照應

現年45歲的王祖藍一向顧家愛錫家人，昨日（5日）祖藍的餅印妹妹出嫁，友人把婚宴現場的相片分享到社交網，祖藍和媽媽均穿上銀色禮服，十足登場般隆重搶眼。

王媽媽（左一）基因強大，跟祖藍和祖紅（右一）極似樣。（微博圖片）

王祖藍的妹妹王祖紅與兄長十足倒模一樣，無論身高和樣貌都好似，足見王媽媽基因強大！婚禮佈置簡約而溫馨，禮堂門外放有多張巨型的婚紗照，新娘子穿上襲露肩婚紗與身形高大外貌俊俏的新郎哥十分匹配；之後王祖紅再換上紅色晚裝，除了手上的巨流星錘龍鳳鈪，頸上還掛有巨型金豬牌，十分搶鏡。

王祖藍妹妹出嫁，手戴住幾對龍鳳鈪仲有金豬牌。（threads圖片）

王祖紅結婚，同新郎好配匹。（threads圖片）

一對新人切蛋糕。（threads圖片）

王祖藍同王媽媽均穿銀色禮服好搶鏡。（threads圖片）

有份出席婚宴的賓客在社交平台分享照片並寫道：「祖紅結婚了，祖藍嫁妹了，狂放催淚彈，感動，幸福滿滿。」而王祖藍一班好朋友蔡少芬夫婦、鄺文珣黃愷欣、陳佩思等人亦有出席。

王祖藍上台與妹妹同妹夫合照。（IG圖片）

+ 1

王祖藍出身草根家庭，年幼喪父，讀書時已經要承擔一堆債務，最困難時曾經領取綜援。王祖藍在演藝學院畢業後做過港台廣播員、編劇、主持人等，之後TVB雖然發展不俗，但真正令他「搵大錢」是2021年參與湖南衛視模仿節目《百變大咖秀》開始走紅，2012年更榮獲香港十大傑出青年。

王祖藍曾與妹妹上內地真人騷。（影片截圖）

王媽媽同兩個孫女都經常出鏡。（微博圖片）

王媽媽個樣好似祖藍。（微博圖片）

婆婆90幾歲。（微博圖片）

王祖藍與李亞男結婚後，育有兩女王天韻（Gabby）及王海靜（Hayley），他除了是「愛妻號」，同樣亦是「顧家男」，2016年曾豪擲1.14億和逾3,700萬買入逸瓏灣兩個單位送給老婆李亞男和媽媽，其後在以880萬於同一個屋苑買入一個700多呎單位送給妹妹，全家住於同一屋苑，方便照應，當時王祖藍曾說：「知道香港而家供樓、買樓都好困難，自己有能力，都想幫妹妹一把，不過係樓換樓，大家都要負番責任，佢都要供㗎！」

有指王祖藍之後王祖藍更買下昔下全家人同住的恆安邨發跡公屋，皆因祖藍知道媽媽掛住一班舊街坊，買下可方便媽媽跟街坊敘舊都有落腳地，認真是超級孝順仔！

一家四口好幸福。（微博圖片）

王祖藍係屋邨長大，後來名成利就攞埋傑青，好勵志。（微博圖片）

王祖藍係屋邨長大，後來名成利就攞埋傑青，好勵志。（微博圖片）