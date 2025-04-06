CHILL CLUB頒獎禮｜經典樂隊重驚喜登場　主唱曾冇飯食菠蘿包頂肚

ViuTV《Chill Club推介榜年度推介24/25》今晚（6日）於啟德體育園體藝館舉行，在樂隊表演的部分，樂隊Zen驚喜登場，唱出《98古惑仔之龍爭虎鬥》電影主題曲 《興波作浪》和《I Remember You》，其中主音黃和興一頭長毛白髮現身，非常有型。

樂隊Zen驚喜登場。（節目截圖）

樂隊Zen驚喜登場。（節目截圖）

Zen主音黃和興。（節目截圖）

樂隊Zen由主音黃和興、低音結他手鄭偉鴻、結他手鄧明輝、及鼓手關禮琛組成，1995年出道，當年奪下叱咤樂壇生力軍組合金獎，1999年攞過叱咤樂壇組合銅獎，惟2000年後便未有再發表新歌，成員仍在音樂圈從事幕後工作。主音黃和興則移居馬來西亞，2018年曾亮相《流行經典50年》，2020年接受ViuTV節目《港男入贅手冊》訪問，又不時在YouTube拍片分享大馬生活點滴。

Zen樂隊主音黃和興。 (影片截圖)

主唱黃和興當年有感在樂壇發展平平，決定淡出幕前，轉行做零售和地產，不時被客人認出，心裡不好受。他受訪時又坦言自試過「冇飯食」，「好陰公嘅日子，我去朋友屋企住，得一袋紅白藍袋，因為沒工作，收入好緊張，一日只可以食三個菠蘿包，試過有朋友去商場做展覽，幫手看檔，看完七日，我終於收到錢可以買飯食。」

樂隊Zen的《I remember you》MV。（YouTube影片）

黃和興和太太3年前選擇投資移民大馬，在當地開珍珠奶茶飲品店及置業，生活逐漸步上軌道。他在《港男入贅手冊》介紹位於豪宅區的安樂窩，1500呎只是屬於基本款，家中不但寬敞，家傭房間設有獨立的洗手間，露台更遙望雙子塔，是睇煙花靚位，而租金只需約7000元港幣！