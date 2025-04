CHILL CLUB頒獎禮｜西川貴教10分鐘唱爆全場　私下原來是美女殺手

ViuTV《Chill Club推介榜年度推介24/25》今晚(6日)於啟德體育園體藝館舉行,其中最大一個亮點,莫過於請到有「教主」之稱的日本神級歌手西川貴教擔任嘉賓,一身西裝打扮的西川貴教甫登場即掀起全晚高潮,當他獻唱《BEYOND THE TIME》時,全場更陷入忘我氣氛,約十分鐘演唱猶如變了其演唱會一樣,爆發力十足,一眾台下的香港歌手嘆為觀止。最後,西川貴教更入鄉隨俗,用廣東話表示:「多謝大家!」獲得全場熱烈掌聲。網民紛紛留言:「唔怪得啲artist個個都出席,原來就係因為想嚟睇show」、「音響真係無問題」、「還有power」、「勁正」、「呢啲先係唱歌」。

有「教主」之稱的日本神級歌手西川貴教擔任嘉賓。(影片截圖)

甫登場即掀起全晚高潮。(影片截圖)

爆發力十足。(影片截圖)

約十分鐘演唱猶如變了其演唱會一樣。(影片截圖)

一眾歌手變了小粉絲。(影片截圖)

西川貴教自90年代起便在日本樂壇大放異彩,不僅以多首暢銷金曲風靡亞洲樂迷,但除了唱得外,西川貴教原來都是一位美女殺手,其豐富的感情生活同樣備受矚目!曾與木村拓哉共演經典日劇《美麗人生》的西川貴教,在事業巔峰期於1999年與女子團體PUFFY成員吉村由美閃電結婚,這段婚姻於2002年畫下句點。離婚後,西川貴教的緋聞女友接連不斷,多位身材高䠷的女星如瀨戶早妃、菜菜緒及大塚千弘等都曾與他傳出戀情,更曾與AKB48前成員高橋南及聲優天后水樹奈奈傳出緋聞。在與前妻離異18年後,西川貴教於2020年8月宣布再婚,迎娶擁有修長美腿的前新聞主播伊東紗冶子。

西川貴教自90年代起便在日本樂壇大放異彩。(影片截圖)

西川貴教原來都是一位美女殺手。(影片截圖)

菜菜緒。(視覺中國)

瀨戶早妃。(視覺中國)

另外,CHILL CLUB將聯同日本音樂頻道The First Take合作舉辦真人選秀節目《CHILL CLUB X THE FIRST TAKE: THE STAGE OF VOICE》,20強選手首次亮相,並與曾參與The First Take演出的歌手柳應廷、陳柏宇、林奕匡、黃妍及葉巧琳合唱。

曾參與The First Take演出的歌手柳應廷、陳柏宇、林奕匡、黃妍及葉巧琳合唱。(影片截圖)

《CHILL CLUB X THE FIRST TAKE: THE STAGE OF VOICE》20強選手首次亮相。(影片截圖)