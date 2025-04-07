CHILL CLUB｜MIRROR應承做陳慧琳演唱會嘉賓　Alton祝福舊愛結婚

Kelly壓軸登場，與MIRROR、COLLAR、肥仔演出，全場氣氛高漲。（梁碧玲攝）

《CHILL CLUB推介榜 年度推介24/25》昨晚(6日)舉行， Anson Lo奪得3個大獎，包括男歌手金獎及現場投票的「人人樂壇 年度歌曲大獎」及「人人樂壇 年度歌手大獎」。姜濤得到「音樂第一歌曲獎（跳唱歌曲）」、「MOOV大數據至尊歌手」以及「年度男歌手」銀獎；Tiger奪「年度新人男歌手」金獎，他接受訪問時表示最開心是沒令家人與朋友失望，加上有11位兄弟在台下打氣，自己亦十分感動，提到AK第一個上前抱抱，Tiger笑言「有咁多鏡頭」。Anson Lo奪3個大獎，他表示感謝投票的神徒，又期待今年推出不同的曲風。

Alton 前度昭煊日前宣布成為準新娘，Alton表示有收到對方通知，亦已祝福對方。（梁碧玲攝）

姜濤感謝粉絲的生日應援。（梁碧玲攝）

而與Kelly陳慧琳的聯乘演出，Lokman表示乃大事之一，並說：「雖然唔可以咁講，但我真係細細個睇佢，所以好開心。（佢話想搵你哋做嘉賓。）梗係好啦，就咁話。」提到成立時裝品牌，他表示繼續勇敢生存，但拒絕送贈兄弟：「佢哋有自己嗰啲（品牌），留返畀我買啦，我之前蝕咗好多錢，幫幫忙。」

Anson Lo奪三獎成大贏家。（梁碧玲攝）

姜濤430生日在即，後援會已開始了連串慶生活動，他表示：「好快過，好多謝fans幫我搞呢個生日，每年都覺得好似唔係我嘅節日咁。」Jeremy後援會日前宣布停止營運，他表示已密鑼緊鼓處理當中，希望盡快有好消息公布，由於個人演唱會以及單曲快將發生，問到會否擔心有影響，他說：「我好相信unicorns就算有無後援會，佢哋都好落力去應援我，所以我都唔擔心呢方面嘅嘢。」而重新擁有後援會的Edan，表示感謝朋友幫手，希望接下來會順順利利，而財政方面亦希望清晰透明。