奪命提示｜劉穎鏇郭柏妍cosplay令龍友瘋狂 唔怕觀眾手多多

TVB劇集《奪命提示》昨日（6日）於天水圍一商場舉辦宣傳活動，「神秘訊息情報科」的劉穎鏇與郭柏妍化身成女團「魔音女僕」現身，二人甜美又性感的裝扮一出場就令在場的男士為之一振。兩位小女僕更在「泡泡海」中出場，簡直是讓在場男士都「睇到嘩嘩聲」。劉穎鏇與郭柏妍先後與丁子朗跳可愛舞、餵張振朗吃蛋糕及幫陳山聰按摩，連監製文偉鴻都不忘「自肥」，與劇中一眾女演員來個大合照。

劉穎鏇與郭柏妍化身成女團「魔音女僕」現身。(梁碧玲 攝)

兩位小女僕更在「泡泡海」中出場，簡直是讓在場男士都「睇到嘩嘩聲」。(梁碧玲 攝)

兩位小女僕更在「泡泡海」中出場，簡直是讓在場男士都「睇到嘩嘩聲」。(梁碧玲 攝)

劉穎鏇與郭柏妍與丁子朗跳可愛舞。(梁碧玲 攝)

劉穎鏇與郭柏妍餵張振朗吃蛋糕。(梁碧玲 攝)

劉穎鏇與郭柏妍幫陳山聰按摩。(梁碧玲 攝)

監製文偉鴻都不忘「自肥」。(梁碧玲 攝)

但林子善只獲得樊亦敏及呂珊餵香蕉。(梁碧玲 攝)

劉穎鏇與郭柏妍接受《香港01》訪問被問會否介意「魔音女僕」這個名字，劉穎鏇笑指其實是為了劇集才製造魔音這個效果：「我哋魔音女團真係為咗套劇而夾硬做到呢一個魔音嘅效果出嚟！都係為咗個戲嘅效果，而我哋真實呢真係唔係咁樣嘅。」而郭柏妍就說她們很用心去做這件事，但就沒想過是這麼認真：「我哋都話點解要揾一個studio去錄音，錄完音之後再喺個廠度播返！」

劉穎鏇與郭柏妍組「魔音女團」。(梁碧玲 攝)

劉穎鏇希望觀眾可以特地留意今次的案件及造型：「因為無論係台前或者幕後，大家都花咗好多心機去令到成件事成到事啦！」被問到這段舞蹈排了多久，劉穎鏇就表示練了一段時間：「其實我哋係一路開緊劇，就要抽時間去做咁多唔同嘅嘢，所以係辛苦其他各自嘅單位要就返我哋啲拍攝時間。」

雖然被叫「魔音女團」，但被問到跳舞時有否手腳不協調的情況出現時，二人又指「OK」。到底有多OK，郭柏妍就指今次的舞蹈有很多定點的動作：「我覺得每一個pose佢哋都設計得好用心，即係啲笑啊咁樣，所以我覺得係好好，無諗過佢哋真係會逐個逐個動作去設計畀我哋。」

郭柏妍就指今次的舞蹈有很多定點的動作。(梁碧玲 攝)

劉穎鏇與郭柏妍於劇中都有不少的性感場面，被問到穿著這些性感裝束會否害怕時，劉穎鏇就指自己有點害羞：「因為我自己本身就真係未試過呢一個咁嘅打扮，更何況要喺商場見到咁多人！」但二人為了宣傳都拚到盡，目的就是希望大家會特別留意這一段的播出。

劉穎鏇與郭柏妍於劇中都有不少的性感場面。(梁碧玲 攝)

原來二人在劇中的團名叫「Double C」，她們強調很用心去打造這個女團，連她們的衣服都修改了很多次。而她們以這個可愛又性感的造型現身，有否被現場的觀眾「手多多」觸摸到衣服時，劉穎鏇指其實觀眾們都很有禮貌：「佢哋都會距離少少，即係有返啲距離。」而被問「Double C」會否再於其他場合出現時，她們則表示要再作安排，但劉穎鏇就先行劇透：「我哋除咗呢一個裝扮之外，其實我哋有好幾套衫嘅，我哋都好似係孖妹咁樣一齊出現。」相信觀眾知道後都會特別留意「Double C」什麼時候又會再出場。

劉穎鏇郭柏妍唔怕觀眾手多多周圍摸。(梁碧玲 攝)

劉穎鏇郭柏妍唔怕觀眾手多多周圍摸。(梁碧玲 攝)

二人在劇中的團名叫「Double C」。(梁碧玲 攝)