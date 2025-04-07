奪命提示｜丁子朗未了解魯振順發生咩事　錯愕：冇佢contact

TVB劇集《奪命提示》昨日（6日）於天水圍一商場舉辦宣傳活動，「神秘訊息情報科」的丁子朗與一班演員齊齊chill爆現身。丁子朗與「魔音女團」還一同大跳可愛舞，參加過《亞洲超星團》的他果然有所不同，連女團舞都難不到他。

丁子朗與一班演員齊齊chill爆現身。(梁碧玲 攝)

丁子朗與「魔音女團」一同大跳可愛舞。(梁碧玲 攝)

丁子朗接受《香港01》訪問時透露了「奪命提示」的意思，而這些提示終於影響到劇中各演員身邊的人：「譬如會搞到啲小朋友啦！會搞到我阿媽啦今次，同埋大家見到係有我阿爸好奸啊魯振順！」提到魯振順，今個星期播到他的部分，但他就沒有出席宣傳活動，丁子朗被問到有沒有關心一下他沒出現的原因，他即時表現出有點愕然，再小聲說出：「我冇佢contact，我IG DM下佢先。（有冇關心下佢發生咩事？）我有睇到新聞報導，我有睇到我哋嘅總經理回應，亦都有睇到我爸爸魯振順嘅新聞，但係我覺得每一位都係好專業嘅演員。」

丁子朗被問到有沒有關心一下魯振順沒出現的原因，他即時表現出有點愕然。(梁碧玲 攝)

丁子朗月中即將迎來人生首個演唱會，他對於此表示很開心，他笑指今次演唱會更似一個「家族演唱會」：「演唱會係冇咁多人，跟住愈嚟愈多人，好開心因為好似一個family，去馬來西亞一齊去開party。」丁子朗期待可以唱歌給大家聽，因為「呢個算係我人生第一個嘅演唱會」，並準備了幾首歌唱給大家聽。

丁子朗月中即將迎來人生首個演唱會，他對於此表示很開心。(梁碧玲 攝)

丁子朗透露演唱會上會與其他歌手有合作舞台：「見到咁多朋友去咁一定要cross over！」但他就不肯透露與誰有合作舞台，被問到會否於舞台上跳舞時，他即笑指：「女團舞係咪？不如整個投票畀大家！」如果想看到丁子朗跳女團舞的話，大家一定知道怎樣做。丁子朗認為今次是他第一次在演唱會的配備下做一位歌手，所以他表示會做「百二分嘅準備」。