51歲港姐冠軍運動員大仔文武兼備　碩士畢業任職投行月入呢個數

現年51歲的翁嘉穗於1997年參選港姐奪冠，卸任後下嫁年長20歲的商人鄔友正，兩人結婚24年育有兩子鄔謨雲（Jason）及鄔謨風（Kaspar）。雖然翁嘉穗貴為少奶奶，但相夫教子絕不假手於人，事事親力親為。24歲大仔鄔謨雲去年碩士畢業，現時在倫敦一間投行擔任從事收購與合併工作，月入約9萬元，不過有計劃將來接管家族生意。

翁嘉穗保養得宜，完全唔似51歲。（IG圖片）

翁嘉穗與鄔友正結婚多年仍恩愛如昔。（IG圖片）

好溫馨。（IG圖片）

鄔謨雲現時除了從事收購與合併的工作外，同時是健力運動員，於2023年刷新兩項世界紀錄，非常厲害。鄔謨雲於2018年9月到海外留學，當年翁嘉穗透露有四間著名學府頒發獎學金予兒子，鄔謨雲最終選擇美國波士頓名校東北大學修讀商科課程，其後到倫敦商學院修讀管理及金融學科碩士課程，隸屬倫敦大學的倫敦商學院（London Business School）簡稱LBS，是全球著名的商學院之一。

大仔鄔謨雲去年碩士畢業，現時在倫敦一間投行擔任從事收購與合併工作。（IG圖片）

原來鄔謨雲係健力運動員。（IG圖片）

2023年刷新兩項世界紀錄，非常厲害。（IG圖片）

翁嘉穗透露大仔鄔謨雲目前在英國某投行從事收購與合併工作，月入約9萬元，不過因仰慕爸爸，亦希望能接手家中生意，故選讀商科為未來鋪路，打算工作3至4年汲取經驗後，接管家族生意。另外，鄔謨雲至今依然有出賽。去年更代表英國參加比賽奪季軍。