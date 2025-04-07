鄭丹瑞大女鄭瑤風光出嫁　金器多到掛滿頸巨型流星錘龍鳳鈪最搶Fo

70歲鄭丹瑞（旦哥）與太太育有兩位千金，分別是大女鄭瑤（Zaneta）及細女鄭珉（Amanda）。大女鄭瑤（Zaneta）早前成為人妻，她在社交網分享婚禮當日靚相，金光閃閃富貴出嫁。



鄭丹瑞任女兒鄭瑤與Jacob婚禮司儀 賓客星光熠熠勁過頒獎禮

鄭瑤在去年9月與金融才俊男友Jacob正式註冊結婚。（IG@zanetacheng）

當時鄭丹瑞在IG宣布正式榮升做外父，他曬出大女註冊結婚的照片，並寫道：「一定要幸福喔！」（IG@happyeggba）

鄭瑤從後攬住爸爸，兩人不禁眼濕濕，可見鄭丹瑞都十分不捨女兒出嫁。（IG@happyeggba）

鄭丹瑞（旦哥）大女鄭瑤（Zaneta），去年9月正式成為人妻，與金融才俊男友Jacob Chan註冊，3月27日正式擺酒並於教堂進行註冊。旦哥飲到囡囡與女婿敬茶，笑到見牙唔見眼，當日旦哥更親身落場為囡囡擔任婚禮司儀。鄭瑤在IG分享當日中式禮服照。

鄭丹瑞大女兒鄭瑤與Jacob Chan於 3 月 27 日星期四，舉行了敬茶儀式，教堂行禮

鄭丹瑞飲到大女兒鄭瑤與Jacob敬茶，笑到見牙唔見眼。

鄭丹瑞親自為大女兒鄭瑤擔任婚禮司儀

見到一對新人與兄弟姐妹團開懷合照，鄭瑤身穿褂皇，頸上除了有手工精緻的金花頸鍊外，更有多對龍鳳鈪，手上又戴有巨型流星錘龍鳳鈪，全身上下金碧輝煌氣派十足，風光出嫁。

鄭丹瑞（旦哥）大女鄭瑤分享婚禮早上中式禮服照。（IG@zanetacheng）

鄭丹瑞（旦哥）大女鄭瑤分享婚禮早上中式禮服照。（IG@zanetacheng）

鄭丹瑞（旦哥）大女鄭瑤與父母合照。（IG@zanetacheng）

鄭丹瑞（旦哥）大女鄭瑤與父母合照。（IG@zanetacheng）

鄭丹瑞（旦哥）大女鄭瑤與父母合照。（IG@zanetacheng）

鄭丹瑞（旦哥）大女鄭瑤與父母合照。（IG@zanetacheng）

鄭丹瑞（旦哥）大女鄭瑤分享婚禮早上中式禮服照。（IG@zanetacheng）

鄭丹瑞（旦哥）大女鄭瑤分享婚禮早上中式禮服照。（IG@zanetacheng）

鄭丹瑞（旦哥）大女鄭瑤出嫁滿身金器。（IG@zanetacheng）

鄭丹瑞（旦哥）大女鄭瑤出嫁滿身金器。（IG@zanetacheng）

鄭丹瑞（旦哥）大女鄭瑤出嫁滿身金器。（IG@zanetacheng）

鄭丹瑞（旦哥）大女鄭瑤出嫁滿身金器。（IG@zanetacheng）