51歲貼地視帝頸項驚現「咖喱雞」？　新婚一年多嫩妻屢傳懷孕

51歲的貼地視帝馬國明（馬明）結婚1年多，屢傳細14年的老婆湯洛雯（靚湯）懷孕消息。近日馬國明正忙於拍新劇《新聞女王2》，忽然在IG Story上載一張靚仔自Selfie的相片，留言：「#又餓了 #點部署 #想食米線」，不過頸上卻驚現疑似「咖喱雞」，引起網民熱議。

馬國明喺2020年憑《白色強人》唐明一角獲得「最佳男主角」殊榮。（ig@kennethmkm）

馬國明一向貼地，同靚湯婚後常放閃。（ig@kennethmkm）

馬國明曝光新劇造型，染了一頭啡髮立即減齡回春，但仍不及左邊頸項有一道深紅色疑似吻痕，俗稱「咖喱雞」，馬國明對住鏡頭微微一笑，似乎完全不察覺。不過，相片瞬間在t網上瘋傳，有網民上載到threads熱烈討論，紛紛留言表示羨慕馬明與靚湯結婚年半仍能如膠似漆，恍如初戀般熾熱！

馬國明新劇造型曝光，突然話「餓了」，頸上有疑似「咖喱雞」。（ig@kennethmkm）

網友爆笑留言說：「我有無睇錯？馬明頸上有咖喱雞😂睇黎呢幾日連假連場大戰，靚湯好肉緊」、「食開咩湯…」、「馬明餓，叫靚湯餵你，今次係湯咖喱 」、「兩公婆仲咁恩愛，值得開心」、「繼天然呆之後，又一成『明』作」等，想不到馬明一張自拍相能吸引大批「又餓了」的網友齊齊「食花生」，認真搞笑！

其實馬國明和湯洛雯在2023年底結婚後，經常在社交網站公開放閃，適逢馬明於2月踏入51歲，靚湯更準備了一場Sweet爆東京之旅為老公慶生，難怪被網友睇好為「勤力造人」的一對，而且最有機會榮升「蛇年父母」的模範夫妻！

51歲馬國明喺2023年底迎娶37歲湯洛雯。（ig@kennethmkm）

二人年齡相差14年，但好合襯。（ig@kennethmkm）