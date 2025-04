現年35歲的落選港姐簡淑兒與混血機師麥大力(Derek)於TVB相識兼相愛,二人拍拖3年多都仍然非常恩愛,二人近年先後離巢,麥大力則做回老本行飛機師,而女友簡淑兒回復自由身後先後亮相ViuTV及HoyTV,不乏工作。

今日(7日)簡淑兒在社交平台曬婚紗照宣布接受麥大力的求婚:「I said… Yes!」但又跟大家說對不起:「Sorry we kind of kept it from everyone for a while.」其實她只是希望麥大力能得到應有的關注:「他在付出了所有的時間和努力後,重新獲得機長席位!」認真是雙喜臨門。最後簡淑兒不忘感謝未婚夫:「謝謝你總是照顧著我!」還搞笑的做保證「會停止吃你的所有食物」。

