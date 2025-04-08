昔日清純歌手感性賀16歲子生日　前夫偷食性感女神致離婚兩度改嫁

46歲的小雪（蔡雪敏），早年淡出娛樂圈後專注家庭生活，經歷兩段婚姻的她，育有一女一子，現與第三任韓籍丈夫定居澳洲。近年小雪偶爾透過社交平台分享生活近況，轉眼間大女Ronni已20歲，亭亭玉立遺傳了母親的高顏值；而兒子Rocco亦迎來16歲生日，小雪昨晚在社交平台發文，感性分享兒子的成長點滴，字裏行間盡顯母愛。

小雪（蔡雪敏）在2000年出道，推出三張EP成為新人王。（網上圖片）

小雪（蔡雪敏）先後有3段婚姻。（網上圖片）

小雪育有一女一子，亭亭玉立遺傳了母親的高顏值。（IG@elle_choi_）

小雪在文中透露，Rocco小時候多病經常出入醫院，令她憂心不已，更因此影響學業進度。她坦言從不要求兒子的學業成績：「最重要的就是他能身體健康。」然而，日子一天一天過去，Rocco不僅身體狀況改善，更自發勤奮讀書，甚至主動將溫書擺在首位，讓她倍感欣慰。小雪寫道：「不知道兒子從何時喜歡讀書，喜歡到叫他去玩、叫他慶祝生日，他都話要溫完書先去玩同埋慶祝。」

小雪感性發文賀兒子16歲生日。（IG@elle_choi_）

字裏行間盡顯母愛。（IG@elle_choi_）

小雪感恩今天兒子身體比以前好，很乖也很懂事，更分享兒子送上的窩心禮物，令她感動不已：「他說謝謝我把他生下來和照顧他，我真的很感動，祝我的乖兒子16歲生日快樂，身體健康。」雖然小雪在照片中以emoji遮擋兒子眼睛，但仍可見Rocco的面型輪廓似足媽媽，而且鼻高高，流露帥氣；身旁的小雪則依舊一副凍齡樣，兩人合照似兩姐弟多過似兩母子。而另一張相Rocco更向媽媽送吻，畫面溫馨滿瀉。

小雪凍齡力驚人。（IG@elle_choi_）

小雪蔡雪敏46歲生日。（IG：@elle_choi_）

小雪原為模特兒，其後在2000年出道推出三張EP成新人王，數量與1999年女新人容祖兒看齊，而且感覺清純、高顏值，俘虜不少男粉絲，可惜其後發展一般，其後突然向公司提出解約，並在2004年與首任丈夫永安旅遊榮譽主席陳若偉兒子陳迅元結婚，同年誕下女兒Ronni。可惜2005年男方被爆在台灣的酒店偷食蔡慧敏，事件轟動一時，小雪與陳迅元最後也離婚收場。之後小雪跟澳洲華裔陳姓舊同學結婚，並誕下一子，婚姻維持6年後分開。直至2015年再跟年紀比自己細4年的韓國男友Robin Cheung在澳洲註冊結婚，一家四口現定居澳洲。當年她與漢洋的合唱歌《其實我介意》唱到街知巷聞，二人曾在《流行經典50年》再度合唱，勾起不少人的集體回憶。

當年小雪首任老公、永安旅遊榮譽主席陳若偉兒子陳迅元，被爆偷食蔡慧敏而離婚。（視覺中國）

靚女！（IG：@elle_choi_）