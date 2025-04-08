《中年》人妻曾被爆不倫緋聞　無受影響與老公甜蜜慶祝七周年銅婚

《中年好聲音》第一季的參賽者梁浩銓上年驚傳婚變，今年年初有傳媒爆出他與同樣已婚的參賽者曹敏寶有疑似非份關係，並與大肚老婆分居。當時兩人經常在社交媒體上載親密合照，有網民就發現他們曾在《中年好聲音》外傳節目《中年好姻緣》中互動親密，男方還當眾示愛。當曹敏寶問到梁浩銓：「揀你鍾意邊個多啲？」時，他就二話不說：「我梗係鍾意曹敏寶多啲喇。」令到她開心不已。

梁浩銓同曹敏寶傳出關係不簡單。（mable_cho＠IG）

梁浩銓同曹敏寶傳出有不尋常關係，男方更同大肚老婆分居。（mable_cho＠IG）

男方表示喜歡曹敏寶。（seesawsin＠IG）

事件爆出後，梁浩銓接受訪問時表示暫時跟大肚老婆分居，不過不牽涉第三者，而曹敏寶亦多次表明兩人只是好朋友，劃下清界線。

39歲的曹敏寶在2022年參加《中年好聲音》後知名度大增，但卻因與同屆已婚參賽者梁浩銓傳緋聞而遭TVB雪藏，連人緣亦變差，已久未參與《中年好聲音》敍會，跟「中一生」好友周吉佩和支嚳儀亦已斷絕來往。

曹敏寶同周吉佩係多年好友。（ig圖片）

曹敏寶同吉吉一路以嚟都並肩作戰，但自從曹敏寶爆不倫戀後，就同「中一生」疏遠。（IG@mable_cho）

不過看來事件並未影響曹敏寶與老公的關係，今日她在社交平台出post，與老公慶祝結婚七周年，她寫道：「到冰天雪地好像會變美，那天覺得自己特別美的。可能是這7個年頭裡，無論生活，是喜是悲，是苦是甜，你也是堅定的握著我的手，共同渡過。你最不解別人的溫柔，自己卻是最體貼的人，你把甜言蜜語都化作行動，然後你的幽默只有我懂。7年是銅婚，但我想頒個金獎比你，我最好的丈夫，最好的朋友，最好的爸爸，最好的·木木」。

曹敏寶放閃。（IG@mable_cho）

曹敏寶放閃。（IG@mable_cho）

曹敏寶放閃。（IG@mable_cho）

已經結婚七周年。（IG@mable_cho）

已經結婚七周年。（IG@mable_cho）

已經結婚七周年。（IG@mable_cho）