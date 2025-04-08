神顏潮男日本滑雪被捕獲　隨性滄桑Look網民不彈反讚列舉「4才」

現年44歲的「千禧男神」陳冠希（Edison），全盛時期憑藉超高顏值風靡萬千少女。雖然曾因負面新聞暫別幕前，但他轉戰時尚界創立個人潮牌，事業搞得有聲有色。而且陳冠希婚後修心養性，經常與太太秦舒培及女兒Alaia一家三口周遊列國，享受家庭樂。

全盛時期的陳冠希真的很屈機。（電視截圖）

近年陳冠希的顏值屢成熱話，但網民讚魅力不減。（IG@edisonchen）

陳冠希近年積極拓展其潮牌。（IG@edisonchen）

現在還是一個慈父，一家三口非常幸福。（IG@edisonchen）

近年陳冠希的狀態屢成熱話，不時被指顏值崩壞，但他從不在意外界眼光，堅持做自己。近日有網民在日本滑雪場野生捕獲陳冠希，照片中，陳冠希頂著一頭夾雜白髮的隨性造型，臉上佈滿雀斑，眼紋明顯，且滿口鬚根，十足一個滄桑大叔，但同時展現出其自然率性的一面。陳冠希友善與對方合照合影，且對比穿著厚重羽絨的網民，陳冠希僅以一件普通厚Tee上陣，可見身體非常強壯。 該網民興奮寫道：「哥人很好，沒有距離感，不得不說，真人比照片帥多了！」

陳冠希日本滑雪被偶遇。（小紅書截圖）

網民留言。（小紅書截圖）

對於陳冠希的顏值狀態，網民反應兩極：有人調侃：「他是真不護膚的」，但也有大批粉絲力挺，「才屌、才帥、才自然、才牛批」、「帥過、年輕過，現在更有味道」、「帥哥就是帥哥 什麼都不需要」，可見儘管歲月痕跡明顯，但陳冠希的自信與魅力仍獲讚賞。另外值得一提的是，雖然在滑雪期間被瘋狂捕獲，但陳冠希全是心情靚靚，印證他之前所說只要不是偷影，他就無任歡迎。

陳冠希在滑雪期間被瘋狂捕獲。（小紅書截圖）

不少人在日本偶遇陳冠希。（小紅書截圖）