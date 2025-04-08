劉穎鏇郭柏妍低胸女僕裝宣傳　前港姐以觀眾身份籲保護女藝人安全

無線新劇《奪命提示》自播出以來引起網民熱烈討論，除了緊湊劇情與大量動作場面外，另一論點一定是劉穎鏇（Tiffan）的身材，其劇中可謂豁出去演出，大騷最強body，成功引起話題。日前，劉穎鏇與郭柏妍以性感女僕造型現身宣傳活動，前TVB港姐王卓淇亦有留意事件，並在社交平台發聲，呼籲劇組應好好保護女演員。

劉穎鏇在新劇《奪命提示》的打扮非常清涼。（IG@itstiffanylau）

早前劉穎鏇與劇中的25秒黃金畫面，引起網民熱議。（劇集截圖）

畫面儀式大膽。（劇集截圖）

郭柏妍也不乏低胸鏡頭。（劇集截圖）

劉穎鏇與郭柏妍日前化身成女團「魔音女僕」現身劇集宣傳活動，二人穿上性感女僕裝，騷胸曬腿，在「泡泡海」中出場，當時兩位小女僕一出場就令在場的男士為之一振。劉穎鏇與郭柏妍先後與丁子朗跳可愛舞、餵張振朗吃蛋糕及幫陳山聰按摩，在場男士都「睇到嘩嘩聲」。然而，前港姐王卓淇見到兩位小師妹的照片後，拍片分享感受，直言對造型感到震驚。

劉穎鏇與郭柏妍化身成女團「魔音女僕」現身。(梁碧玲 攝)

兩位小女僕更在「泡泡海」中出場，簡直是讓在場男士都「睇到嘩嘩聲」。(梁碧玲 攝)

劉穎鏇與郭柏妍幫陳山聰按摩。(梁碧玲 攝)

劉穎鏇與郭柏妍餵張振朗吃蛋糕。(梁碧玲 攝)

劉穎鏇與郭柏妍與丁子朗跳可愛舞。(梁碧玲 攝)

王卓淇拍片表示自己僅以普通觀眾身份評論，她也有看劇集，但拍攝手法和劇情就不討論了，她想說的是她從社交平台看到，兩位女演員劉穎鏇和郭柏妍穿著一套膠質的女僕裝出席劇集宣傳活動，看了照片有點嚇到，也令她想起自己當年出席《全職沒女》公開活動時的類似經歷。她回憶當時穿着短裙褲上台，由於舞台較高，台下360度有大批龍友在拍攝藝人，至今網上仍流傳一段長逾一分鐘、聚焦其美腿的特寫影片。

王卓淇拍片從社交平台看到，兩位女演員劉穎鏇和郭柏妍穿著一套膠質的女僕裝出席劇集宣傳活動，看了照片有點嚇到。（小紅書截圖）

王卓淇想起自己當年出席《全職沒女》公開活動時的類似經歷。（小紅書截圖）

她回憶當時穿着短裙褲上台，由於舞台較高，台下360度有大批龍友在拍攝藝人。（小紅書截圖）

王卓淇續言當見到劉穎鏇與郭柏妍的宣傳服，質感和性感度比自己當年更甚，雖然有網民指是劇中的造型，但她認為拍攝時是處於安全環境，現場僅有攝製隊、演員和同事，加上專業燈光能令效果很靚、很有質感；但用作於公開宣傳活動時就未必適合，因缺乏燈光調節，加上現場觀眾360度低抄拍攝，她坦言：「真係唔係幾好睇……」王卓淇補充，私下是十分欣賞兩位師妹，尤其看過劉穎鏇打籃球的片段，身材又很好，展現健康性感，不需要穿一些膠味女僕裝也一樣好看。

王卓淇當年出席劇集《全職沒女》宣傳活動。（視覺中國）

大騷長腿。（視覺中國）

最後，王卓淇說道：「作為一個普通觀眾嘅意見，女演員宣傳嘅時候可唔可以著得正常啲呢？嗰啲可愛嘅造型都可以留返喺戲劇效果，但公開宣傳時，都要保護返啲女仔嘅安全啦。」其實當日劉穎鏇接受《香港01》訪問，被問到穿著這些性感裝束會否害怕時，她亦坦言有點害羞：「因為我自己本身就真係未試過呢一個咁嘅打扮，更何況要喺商場見到咁多人！」

王卓淇覺得被台下360度「低炒」，真的不好看。（小紅書截圖）

王卓淇覺得被台下360度「低炒」，真的不好看。（小紅書截圖）

王卓淇籲TVB保護女藝人安全。（小紅書截圖）

網民對此王卓淇發聲紛紛留言，「真的很感謝你 把我們血淚控訴說出來了 而且那兩位女生也很尷尬 Tiff和粉絲大合照完就立刻回去帳篷那裡換衣服了 真的很感謝你把我們的血淚控訴說出來了」、「TVB一直靠著以前的劇集宣傳自己什麼女性主義多出彩，而事實上，現在的TVB為了滿足一個監製的一己私慾全然不顧女藝人的安全，看不到任何的尊重，造型是第一，而宣傳做的那些遊戲居然還是“兩女服侍男生”，不是為了劉穎镎這部劇我一眼都不會看這部劇我一眼都不會看」、「我都想講呀，真的讓人不適，我有感覺兩位女演員還是不太舒服，我不懂為什麼要女演員要穿這樣的衣服來宣傳，心痛兩位靚女」、「好離譜啊這部劇，tiff一直露一直露，求放過」等等不能盡錄，而另一前TVB女藝人李綺雯也費解：「其實我都唔明做警察但次次行動都背心短褲，次次俾人綁住，係咩劇情安排。」可謂群情洶湧。