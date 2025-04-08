《愛回家》Andy崔錦棠天生冇右耳　自卑想整容因曾偉權一句話釋懷

崔錦棠（Tony）憑《愛．回家之開心速遞》中「Andy Sir」一角深入民心，觀眾或許只見他螢幕前風趣幽默、熱血認真的一面，但原來他童年曾因天生右耳缺陷而極度自卑，總用頭髮遮住耳仔，甚至一度考慮整容，不過因為已故藝人曾偉權的一句話，才令他徹底釋懷。



崔錦棠日前接受「HKPAG 香港演藝人協會」訪問時，透露自己對容貌自卑，根本從未想過做藝人。他說：「我一出世就有缺陷，其實一出世都係一個其貌不揚嘅人，亦都係俾人取笑嘅人，同靚仔完全無關。我嘅人生，喺我成長過程我唔會有自信，唔會覺得自己係一個靚仔，同埋以前細個好直接，覺得做演員就係靚仔，唔會覺得我會從事幕前，從來冇諗過，同埋真係好高不可攀，冇諗過會係咁。」

崔錦棠近日受訪，剖白小時候因為耳朵缺陷被同學取笑，他因此一直很自卑。（YouTube：HKPAG 香港演藝人協會）

崔錦棠說自己右耳有耳珠，但沒有上面半截耳朵，從小時候就被同學取笑，因此一直到出來工作，他都習慣用頭髮遮掩缺陷，直接拍古裝劇《天命》時，監製叫他剃頭。他表示：「我同監製講，我剃頭，咁我隻耳你唔介意咁樣出嘅？佢話唔介意，咁就由嗰時開始坦蕩蕩見人，其實好唔自在㗎嗰段日子，但係慢慢適應，其實一直做到《愛回家》都好，既然嗰時由陸軍裝開始做，頭髮都係留呢個長度，監製就話唔好搞咁多嘢。」

崔錦棠以往都慣用頭髮遮住耳朵，直至拍《天命》被監製要求剃頭，才逐漸適應用「真面目」示人。（YouTube：HKPAG 香港演藝人協會）

崔錦棠指自己在《天命》後才開始讓自己的耳朵曝光幕前，但坦言自己盡量用左邊面見人。（TVB）

崔錦棠平日影相都用左邊面見人居多。（Instagram：tony_chui）

現時科技進步，其實可以做整容手術，不過監製就跟崔錦棠說：「其實你有冇需要？我哋唔需要你整㗎！其實你整咗我都唔知點交代你個角色㖭。」他指自己有幾個原因打消了做手術的念頭，首先這個手術規模不小，可能要分幾次做，自己年紀又大，復原能力慢；二來他根本不可能停工幾個月，因為要養家；不過，最後一個原因才是令他真正釋懷的主因。他說：「對於我耳仔，其實我而家睇鏡頭我都盡量睇呢邊（左邊），但係一影到呢邊（右邊）我自己都唔鍾意、唔開心，但係好大嘅釋懷都係多謝權權，曾偉權，過咗身嘅權權。因為有一次咁啱我約咗個監製傾偈，監製都識踢波，都熟啲，佢約咗權權，我講開我做呢個手術好唔好，佢話你問權權有咩意見，權權同我講呢番說話對我好大影響，『其實唔使介意你有你自己嘅character。』佢舉個例畀我，話睇吓當年嘅呂良偉，佢好介意自己嘅疤痕，但係最後條疤痕就係佢嘅icon，咁樣令我好大嘅釋懷。』

崔錦棠直言，自己一直有想整容的念頭，但最後因三個原因而打消。（YouTube：HKPAG 香港演藝人協會）

曾偉權的一番話，是令崔錦棠放棄整容的最大原因。（YouTube：HKPAG 香港演藝人協會）

做演員前，崔錦棠其實是體育界猛人，年輕時曾三度代表香港出戰三項鐵人世錦賽，後來又做過有線電視體育評述員。機緣巧合下加入名導演徐克的公司做場記，曾與吳宇森、黃霑、施南生等電影界偉人共事，他透露當時自己在徐克公司收到信代表香港去出戰世界賽，「施南生捉住我入去同老闆講：『Tony好叻仔！代表香港！』老闆同霑叔傾緊偈，第一個知道我代表香港嘅就係施南生、徐克同埋黃霑，唔係我老豆老母。」

崔錦棠從小是運動健將，年輕時曾三度代表香港出戰三項鐵人世錦賽。（Instagram：tony_chui）

崔錦棠又曾擔任體育評述員多年。（Instagram：tony_chui）

崔錦棠又曾擔任體育評述員多年。（Instagram：tony_chui）

他透露當時製片經理已經是鍾珍，他工作的那段時間，公司正好在拍《喋血雙雄》，自己日日都見住「發哥」周潤發，如發夢一樣，但更讓他驚艷的，是首次見到李嘉欣。崔錦棠憶述：「啱啱當選嘅李嘉欣上嚟casting《人間道》，第一眼見李嘉欣，真係驚為天人。嗰時我做場記，每到lunch hour，reception出去食飯，我就會坐reception，得我一個坐喺度，一般熄晒燈，都暗，我幫手剪緊報紙，突然間有把好清純嘅女聲『唔該，我約咗徐克。』我一昂高頭，係李嘉欣！嗰時化淡妝，啱啱染咗金頭髮，我真係擘大個口得個窿，你…你…你…等等……陣，真係做戲一樣！呢一世人未試過見到女仔係咁！」他又試過見到張國榮上來開會，不過就未有機會與對方說話，只見他坐姿很有型、很瀟灑，坦言：「型到搵唔到第二個！」

崔錦棠第一次見到李嘉欣時，被對方的美貌驚艷到擘大個口得個窿。（YouTube：HKPAG 香港演藝人協會）

從體育評述員轉戰演員，崔錦棠以往多飾演紀律部隊角色，連署長都做過，他沒想過會演到今時今日的「諧星」Andy，他形容演藝界帶給他很大滿足，做到不同角色，體驗到現實人生上無法經歷的事情。不過他亦仍然心繫體育，「運動畀我無限嘅滿足，所有嘅honour、self-respect都係來自運動，因為我係一個什麼也沒有，甚至係帶有缺陷嘅細路仔，喺成長過程入面第一次受人哋尊重，都係因為我運動嘅成績。但而家喺街啲人叫我Andy，個滿足感好大，呢兩日感覺到真係好高人氣，收益唔高，但人氣真係極高。」他說自己要養家，最重要顧住出糧、夠錢用，有劇拍就盡力而為，有波講就盡量做好，又說：「好似啱啱呢次奧運，臨尾唔夠人開台都擺我入去，我係冇問題！不過我唔係著主持西裝，著嘉賓風褸，其實我做緊主持，唔緊要，最緊要有工開。同埋我好鍾意講體育，一因埋位我好開心、好生猛，一做運動有關我成個人生猛晒！」

崔錦棠沒想過自己有機會憑諧星角色入屋，他說：「收益唔高，但人氣真係極高。」（Instagram：tony_chui）