前TVB小生轉戰內地搞影視公司大擺壽宴　曾偷食同劇拍檔離婚收場

劉少君即將迎來64歲生日，日前他就大擺壽宴邀請了多位圈中好友出席，資深傳媒人汪曼玲在社交平台曬出多張合照，並寫道：「難得聽到吳大強及Joe哥合唱英文歌，劉少君生日派對。也很開心見到余毛精神爽利的出現。」相中所見，余慕蓮、Joe Junior、麥翠嫻、林小湛、吳麗珠等都有現身，吳大強與Joe Junior更上台合唱，現場氣氛好熱鬧！

劉少君日前大擺壽宴，邀請了多位圈中好友出席。（IG@wong1224）

盡興！（IG@wong1224）

盡興！（IG@wong1224）

林小湛、麥翠嫻。（IG@wong1224）

余慕蓮。（IG@wong1224）

盡興！（IG@wong1224）

吳大強與Joe Junior更上台合唱。（IG@wong1224）

獻唱。（IG@wong1224）

出身TVB第8期藝員訓練班的劉少君，畢業後初期擔任幕後工作人員，其後加入邵氏，並獲方逸華及楚原賞識拍過多部電影，包括《書劍恩仇錄》、《失業生》等，並獲邀加入亞視拍劇，更曾赴日本及台灣發展，直至1995年重返TVB，在經典處境劇《真情》中飾演上等人梁舜燕的兒子阿華，人氣急升！不過劉少君在拍攝期間與拍檔郭少芸戲假情真，這段婚外情更鬧得滿城風雨，最後劉少君與周秀蘭在1998年離婚收場。劉少君與周秀蘭是同期訓練班同學，婚後育有一女，周秀蘭曾在受訪時談及失婚的傷痛：「劉少君係我嘅初戀情人，我哋婚後移民加拿大，但係佢喺香港有外遇，我曾經試過返香港箍煲，不過都失敗。」

大擺壽宴。（微博@汪曼玲）

大擺壽宴。（微博@汪曼玲）

劉少君在經典處境劇《真情》中飾演上等人梁舜燕的兒子阿華。（影片截圖）

劉少君在拍攝《真情》期間與郭少芸戲假情真，發展婚外情。（影片截圖）

80年代TVB花旦周秀蘭曾參演《鹿鼎記》，有「最美雙兒」之稱。（影片截圖）

周秀蘭亦曾涉足電影圈，於電影《檸檬可樂》及《鼓手》中與張國榮合作。（影片截圖）

周秀蘭早前與梁思浩聚會。（IG@leung_sze_ho_spencer）

而郭少芸亦曾坦言後悔曾做第三者，指自己當年過份投入角色，思想未夠成熟，之後不會再讓有太太的男人靠近自己。不過劉少君就自言對每一段都很認真，並直言不會後悔。劉少君早年曾投資飲食生意，最高峰時有13間店，甚至有機會上市，但因金融風暴而付諸流水，他在2000年代初轉往內地發展，除了登台唱歌之外，還在北京成立影視公司，近年更以製作人的身份招攬了不少藝人加入「抖音」做直播主，搞得有聲有色！

郭少芸近年主力在內地發展密密吸金，早前被爆在短短3個月內豪擲逾2600萬連掃五伙單位，相當富貴。（微博@郭少芸）

劉少君近年以製作人的身份招攬了不少藝人加入「抖音」做直播主。（吳子生攝）