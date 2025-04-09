謝東閔鼻樑變挺直飽滿　「容貌升級」惹網民質疑：去完韓國整容嗎

現年39歲的謝東閔（Brian）參加《超級巨聲2》奪得第四入行，但多年來星途浮浮沉沉，於去年選擇離巢外闖發展；同年，他與前度朱智賢亦難敵七年之癢，宣布和平分手。回復單身的謝東閔專注工作，除了打理音樂學校和接洽登台演出外，更積極經營社交平台，與粉絲互動。近日他上傳一條拉麵探店影片，大啖美食之餘，網民竟將焦點放在他容貌上，質疑他「容貌升級」？

謝東閔當年參加《超級巨聲2》入行。（《超級巨聲2》電視截圖）

《超級巨聲2》結束後，謝東閔原本打算做歌手，誰知一個月都不夠就被安排了去拍戲，一拍便拍了14年，在《本尊就位》中初嘗男一滋味。（IG@brian_tsetse）

謝東閔去年在社交平台發文宣布離巢，他說事前經過深思熟慮。（資料圖片/陳順禎攝）

謝東閔與吳業坤、陳凱彤等夾份投資七位數開設音樂學校，獲不少圈中好友支持。（IG@brian_tsetse）

近日謝東閔在社交平台分享一條拉麵探店影片，美食當前大快朵頤，但網民卻將焦點投射到其靚仔樣上。片中，謝東閔以齊蔭髮型配搭眼鏡示人，卻被眼利網民發現「容貌升級」，尤其鼻樑明顯比過往更挺直飽滿，整體輪廓更顯立體，散發濃濃「韓系Oppa」氣質。網民反應兩極，有人質疑問：「你去完韓國整容嗎？」但也有網民認為只是濾鏡效果所致。

謝東閔近日上傳一條拉麵探店影片。（小紅書截圖）

眼利網民發現謝東閔鼻樑明顯比過往挺直飽滿。（小紅書截圖）

側面睇更立體。（小紅書截圖）

成個look好韓仔feel，難怪惹網民質疑。（小紅書截圖）

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但無可置疑的是，謝東閔絕對是個負責任的好男友，之前舊愛朱智賢捲入桃色風波，被爆在拍攝《食腦喪B》時搭上人夫黎振燁，他不但不離棄，還懶理被嘲「綠帽俠」，陪伴對方出席記者會，獲封「絕世好男友」，他接受《香港01》訪問時也曾坦言：「其實呢個係我選擇嚟嘅，就算我依家離開TVB之後，我都係咁講，真係我嘅選擇嚟嘅！」並已原諒女方，更坦言視對方為結婚對象。雖然兩人最後都是分手收場，但有共識地以不同身分繼續支持及守護對方，再見亦是朋友。

女友當年捲入桃色新聞，謝東閔陪伴女方出席記者會，獲封「絕世好男友」。（視覺中國）

二人近年多次傳出好事近。（IG@brian_tsetse）