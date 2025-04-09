影后遊韓國貼地幫襯平民快餐店生圖流出　純素顏臉上一特質獲激讚

現年53歲的影后袁詠儀 （靚靚）與同齡的老公張智霖 (Chilam) 由拍拖到2001年結婚至今，多年來一直十分恩愛，是圈中出名的模範夫妻。而他們夫妻倆都有一個共通點，就是同樣擁有超凍齡樣貌，即使兩人都已經年過半百，卻依然顯得相當年輕，是不老男神女神代表人物。袁詠儀不時都會被網民偶遇，並把她的素顏生圖放到社交網上分享。

1990年港姐三甲，亞軍翁杏蘭（左）最早脱離演藝圈，袁詠儀就成為兩屆影后，梁小冰亦拍過不少劇集及電影。（網上圖片）

袁詠儀與張智霖相愛多年。(微博圖片)

袁詠儀曬出與老公張智霖合照放閃。(微博圖片)

袁詠儀獲老公張智霖送花。(微博圖片)

金像影后「靚靚」袁詠儀事隔數年再度主演電影。（葉志明 攝）

昨日又有網民於社交網分享偶遇袁詠儀的照片，以「在韓國偶遇袁詠儀本人！靚靚也太親切了吧！」為標題，留言寫道：「誰懂啊家人們！在韓國KR出差，隨便商場里吃飯，一擡頭發現靚靚袁詠儀就在隔壁桌！她本人真的超級美！皮膚狀態好到發光，氣質超溫柔～鼓起勇氣打了個招呼，她還對我笑了！(人生高光時刻+1) 偶遇地點：汝矣島現代百貨 (The Hyundai Seoul) 聽說她常來韓國逛街，姐妹們可以來碰碰運氣！)」相中可見袁詠儀正與友人一起在平民快餐店內用餐，她們一人一份，素顏的袁詠儀打扮十分casual，但依然相當靚女，能一眼就被認出。不少網民留言表示羨慕並大讚袁詠儀好靚，博主亦補充說：「嗯啊，純素顏，狀態很好，臉超小，很瘦。」

袁詠儀於韓國平民快餐店被偶遇。(小紅書)