凍齡港姐孖辮Look沙灘嬉水　13歲囡囡暴風長高隨時變最美星二代

1999年港姐冠軍郭羨妮（Sonija）被讚譽為最靚港姐之一，2011年低調與內地武術指導朱少傑結婚，翌年誕下女兒朱家愛（Kylie），自此逐漸減產專心湊女，除間中拍劇外甚少露面；不過，郭羨妮仍會在社交網上分享一家三口的生活點滴。

郭羨妮在1999年參選港姐以大熱姿態奪得冠軍後入行。（影片截圖）

郭羨妮2011年低調與內地武術指導朱少傑結婚。（網上圖片）

50歲嘅郭羨妮身材依然fit爆。（ig@sonijakk）

養尊處休，身材樣貌保養得宜。（ig@sonijakk）

今日（9日）郭羨妮在IG上載與女兒去海灘的照片，郭羨妮一身清新打扮，穿上米白色系短衫短褲，戴上黑超和cap帽，其中一個紮孖辮造型，仍少女味十足，完全看不出已經50歲。不經不覺，郭羨妮的女兒Kylie已經13歲，照片中見她暴風成長，望上去已跟媽媽一樣高。

養尊處休，身材樣貌保養得宜。（ig@sonijakk）

到海邊聽音樂放鬆，好chill。（ig@sonijakk）

孖辮Look仍帶少女味，完全睇唔出年已經50歲。（ig@sonijakk）

孖辮Look仍帶少女味，完全睇唔出年已經50歲。（ig@sonijakk）

兩母女在沙灘玩得好開心，走到海邊踢水，又一齊跳舞兼擺動感甫士，看得出母女感情要好。不過，郭羨妮未有讓女兒出鏡，Kylie全程都有長髮遮面，郭羨妮寫道：「世界紛紛擾擾，人們總要找個心理平衡點。出走一下，跟大自然接軌。聽著心愛的音樂，與我愛的人率真地放鬆自己，隨著拍子跳起舞來。快樂就是這麼簡單。 #simplelife #findyourhappiness」。

同囡囡Kylie一齊跳舞。（ig@sonijakk）

13歲嘅Kylie已經同媽媽一樣高。（ig@sonijakk）

母女感情好，一齊玩水。（ig@sonijakk）

放鬆心情。（ig@sonijakk）

好有動感。（ig@sonijakk）

郭羨妮是中英混血兒，女兒Kylie的五官亦非常清秀，擁有一張尖尖的瓜子臉及高鼻樑，完美遺傳了媽媽的高顏值基因，郭羨妮曾表示囡囡就如「年輕版的自己」。Kylie就讀傳統學校，性格好動，同時充滿表演慾，曾與楊思琦、陳柏宇、胡諾言等人的子女於迪士尼樂園表演；2022年更曾客串演出ViuTV劇集《冥冥之中》飾演患有自閉症嘅女孩，首次拍劇的Kylie當時就被導演大讚基本上每次演出都係1 Take過，相當厲害。而郭羨妮曾在訪問中表示不會反對Kylie繼承自己加入娛樂圈，會給予女兒自由發展，只希望女兒現階段可以好好讀書及開心健康，有望成最美星二代。

KylieY就係「迷你版郭羨妮」。（ig@sonijakk）

KylieY就係「迷你版郭羨妮」。（ig@sonijakk）

五官標緻。（ig@sonijakk）

去年中秋一家三口在家簡單慶祝。（ig@sonijakk）

去年中秋一家三口在家簡單慶祝。（ig@sonijakk）