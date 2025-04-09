凍齡港姐孖辮Look沙灘嬉水 13歲囡囡暴風長高隨時變最美星二代
撰文：程嵐風
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1999年港姐冠軍郭羨妮（Sonija）被讚譽為最靚港姐之一，2011年低調與內地武術指導朱少傑結婚，翌年誕下女兒朱家愛（Kylie），自此逐漸減產專心湊女，除間中拍劇外甚少露面；不過，郭羨妮仍會在社交網上分享一家三口的生活點滴。
今日（9日）郭羨妮在IG上載與女兒去海灘的照片，郭羨妮一身清新打扮，穿上米白色系短衫短褲，戴上黑超和cap帽，其中一個紮孖辮造型，仍少女味十足，完全看不出已經50歲。不經不覺，郭羨妮的女兒Kylie已經13歲，照片中見她暴風成長，望上去已跟媽媽一樣高。
兩母女在沙灘玩得好開心，走到海邊踢水，又一齊跳舞兼擺動感甫士，看得出母女感情要好。不過，郭羨妮未有讓女兒出鏡，Kylie全程都有長髮遮面，郭羨妮寫道：「世界紛紛擾擾，人們總要找個心理平衡點。出走一下，跟大自然接軌。聽著心愛的音樂，與我愛的人率真地放鬆自己，隨著拍子跳起舞來。快樂就是這麼簡單。 #simplelife #findyourhappiness」。
郭羨妮是中英混血兒，女兒Kylie的五官亦非常清秀，擁有一張尖尖的瓜子臉及高鼻樑，完美遺傳了媽媽的高顏值基因，郭羨妮曾表示囡囡就如「年輕版的自己」。Kylie就讀傳統學校，性格好動，同時充滿表演慾，曾與楊思琦、陳柏宇、胡諾言等人的子女於迪士尼樂園表演；2022年更曾客串演出ViuTV劇集《冥冥之中》飾演患有自閉症嘅女孩，首次拍劇的Kylie當時就被導演大讚基本上每次演出都係1 Take過，相當厲害。而郭羨妮曾在訪問中表示不會反對Kylie繼承自己加入娛樂圈，會給予女兒自由發展，只希望女兒現階段可以好好讀書及開心健康，有望成最美星二代。
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