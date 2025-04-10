「執笠界KOL」變直播成功典範　愈撈愈掂爆有舊同事想跟佢搵食

前TVB小生蔡淇俊在2014年離巢後北上發展，先後開設米線店、火鍋店，但相繼結業收場，被網民封為「執笠界KOL」，他曾自爆慘蝕幾百萬，但他沒有放棄，近年轉戰直播帶貨，更開設新公司，進駐逾4,000呎的辦公室！而蔡淇俊亦愈撈愈掂，早前有TVB「御用丫鬟」之稱的陳思齊就宣布加入蔡淇俊的團隊，成為「擺攤大軍」的一員，更揚言要做「雞腳皇后」，消息一出即引來外界關注。日前蔡淇俊就拍片大爆近期有不少舊同事聯絡他，希望跟他一起「搵食」！

蔡淇俊曾自爆做生意慘蝕幾百萬，直言創業不易。（影片截圖）

被網民封為「執笠界KOL」。（影片截圖）

轉戰直播帶貨。（影片截圖）

蔡淇俊租了一個387方米（約4,166呎）的單位開新公司。（影片截圖）

坐擁超大露台。（影片截圖）

有TVB「御用丫鬟」之稱的陳思齊宣布加入蔡淇俊的團隊，成為「擺攤大軍」的一員。（影片截圖）

誓言要做「雞腳皇后」！（影片截圖）

加油！（影片截圖）

擺攤。（影片截圖）

擺攤。（影片截圖）

一起努力。（影片截圖）

蔡淇俊透露有不少舊同事表示希望跟他學直播帶貨，但他就謙稱「未夠班」：「我而家事業雖然有少少起色，但都仲未強大到可以帶人搵錢，但係我哋過氣藝人嘅生存，真係一個值得深思嘅問題。」他坦言直播並不簡單：「我哋曾經係有啲流量，以為自己開個直播，『棟』喺度就賣到嘢㗎喇，又或者以為傾下偈唱下歌，就大把嘉年華（禮物）收㗎喇。」

蔡淇俊透露有不少舊同事表示希望跟他學直播帶貨。（影片截圖）

蔡淇俊透露有不少舊同事表示希望跟他學直播帶貨。（影片截圖）

謙稱未夠班。（影片截圖）

自嘲是「過氣藝人」。（影片截圖）

不容易。（影片截圖）

不容易。（影片截圖）

蔡淇俊更直言作為藝人要付出更多努力，要放低面子、包袱，又要大聲叫賣：「我都想盡自己所能，幫得就幫啦，但係我都經歷過嗰種彷徨無助，同埋無能為力，所以我好驚啲舊同事過到嚟，可唔可以放低以前，重新開始。藝人再就業真係一件好難嘅事，如果大家真係想做呢，我就唔敢打包票個個都得，但係我覺得努力唔一定成功，但係唔努力就一定失敗！」雖然蔡淇俊自嘲是「過氣藝人」，但仍獲不少網民支持，他亦直言：「敢於自嘲就是重生的開始，我們雖然過氣，但是我們能放下一切再出發！」

要更努力。（影片截圖）

放低面子。（影片截圖）

放低包袱。（影片截圖）

又要大聲叫賣。（影片截圖）

重新開始。（影片截圖）

好難。（影片截圖）