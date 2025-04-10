劉嘉玲姪仔被視為「億萬身家繼承者」 名校建築系畢業極之帥氣

劉嘉玲與梁朝偉最近與家人和朋友一起前往泰國布吉度假，當中除了80多歲的劉媽媽王馥梅狀態極好，臉色紅潤，黑色連衣裙搭配翡翠項鍊，整個人優雅大氣，非常吸睛外！當中被視為億萬身家繼承者的劉嘉玲姪仔劉兆恩（Jeff）亦成為眾人目光的焦點。

母女！（IG／@carinalau1208）

情同母子！（小紅書照片）

現年29歲的劉兆恩不但生得高大靚仔，來頭亦不小，2017年畢業於英國著名學府諾定咸大學（The University of Nottingham）建築系，當時劉嘉玲都有專程飛去英國參加Jeff的大學畢業禮。其實劉嘉玲與劉兆恩一向關係密切，她不時帶姪仔出席名流晚宴及品牌活動，又一起行山、歎下午茶等等，當劉兆恩如親生仔一樣看待，親如母子，由於劉嘉玲與梁朝偉至今無兒無女，所以外界都猜測姪仔將來極有可能繼承劉嘉玲的8億身家！

劉嘉玲與家人一起為姪仔劉兆恩（Jeff）舉行生日Party。（IG@carinalau1208）

+ 44

劉嘉玲曾帶著劉兆恩登上綜藝節目《出發吧路即旅行》，當一眾嘉賓坐下來聊天時，劉嘉玲就向年輕一代問他們有沒有任何目標，當時劉兆恩回答說：「因為我行業的關係，我需要不停地看，不停地去學，然後把每個國家或每個城市當地的一些文化氣息，融入到我們的項目裡面來，讓大家有個更舒適的生活環境。」聽後，劉嘉玲就馬上給予建議指：「我覺得你們這個行業，不僅僅是融入，你還要創新啊！你要比別人先走一步，所以你要開放自己的思維去接納更大的那個世界。」一來一往的對話，讓人感覺到劉嘉玲作為長輩，的確很疼愛劉兆恩，希望把最實用的人生建議和智慧都分享給他。不少人看著兩人的互動，都會以「情同母子」來形容他們，在劉嘉玲眼中也看出了滿滿的疼愛。

劉嘉玲不時帶姪仔Jeff出席名流晚宴及品牌活動。（IG@carinalau1208）